Навіщо Меркель їде на переговори з Путіним
Меркель хоче домовитися щодо звільнення Навального?
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Удастся?
20 августа, в годовщину отравления Навального Меркель едет в Москву на переговоры с Путиным. Эксперты гадают, зачем ей это нужно, ведь через месяц она покинет свой пост.
У меня такая версия. Думаю, Меркель хочет напоследок, пока у власти выцарапать у Путина освобождение Навального.
По крайней мере, это одна из целей визита Меркель, лично для нее очень важная, как для христианки, к тому же лично знакомой с Алексеем и ему очевидно сочувствующей.
Джерело: блог Ігора Ейдмана