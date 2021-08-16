  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус
    Думки вголос

    Навіщо Меркель їде на переговори з Путіним

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    20 серпня, в річницю отруєння Навального, Меркель їде в Москву на переговори з Путіним - Навіщо Меркель їде на переговори з Путіним
    20 серпня, в річницю отруєння Навального, Меркель їде в Москву на переговори з Путіним

    Меркель хоче домовитися щодо звільнення Навального?

    Мовою оригіналу

    Удастся?

    20 августа, в годовщину отравления Навального Меркель едет в Москву на переговоры с Путиным. Эксперты гадают, зачем ей это нужно, ведь через месяц она покинет свой пост.

    У меня такая версия. Думаю, Меркель хочет напоследок, пока у власти выцарапать у Путина освобождение Навального.

    Російський опозиціонер Олексій Навальний засуджений на 2 роки та 8 місяців ув'язнення у справі «Ів Роше»

    По крайней мере, это одна из целей визита Меркель, лично для нее очень важная, как для христианки, к тому же лично знакомой с Алексеем и ему очевидно сочувствующей.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Ангела Меркель Путін путінський режим Олексій Навальний звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Дипломат

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Юрій Шевчук
    Юрій Шевчук

    Філолог

    Роман Бочкала
    Роман Бочкала

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Навіщо Меркель їде на переговори з Путіним