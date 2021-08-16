Навіщо Меркель їде на переговори з Путіним

20 серпня, в річницю отруєння Навального, Меркель їде в Москву на переговори з Путіним

Меркель хоче домовитися щодо звільнення Навального?

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Удастся?

20 августа, в годовщину отравления Навального Меркель едет в Москву на переговоры с Путиным. Эксперты гадают, зачем ей это нужно, ведь через месяц она покинет свой пост.

У меня такая версия. Думаю, Меркель хочет напоследок, пока у власти выцарапать у Путина освобождение Навального.

По крайней мере, это одна из целей визита Меркель, лично для нее очень важная, как для христианки, к тому же лично знакомой с Алексеем и ему очевидно сочувствующей.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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