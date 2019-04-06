США запровадили нові санкції проти нафтових компаній та 35 танкерів Венесуели



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США «вдарили» санкціями по нафтовій галузі Венесули

США внесли до санкційного списку Венесуели дві нафтовидобувні компанії і 35 кораблів

Сполучені Штати Америки додали до венесуельського списку фінансових санкцій дві компанії, що займаються доставкою нафти з Венесуели на Кубу, а також 35 суден, які режим Мадуро використовує для експорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Одна з компаній була ідентифікована як Ballito Bay Shipping Inc., вона базується у Монровії, Ліберія. «Це зареєстрований власник судна Despina Andrianna, яке використовувалося у останні тижні для відправки венесуельської нафти на Кубу», - йдеться у заяві департаменту казначейства США.

Друга компанія - ProPer Management Inc. базується у Греції і є оператором Despina Andrianna, заявило казначейство.

За словами міністра фінансів США, Куба є великим імпортером сирої нафти з Венесуели. У обмін на імпорт нафти вона посилає політичних радників, співробітників розвідки і військових, а також медичних працівників, які допомагають уряду Мадуро залишатися при владі.

Казначейство США забороняє будь-якому громадянину або юридичній особі США здійснювати операції за участю цих компаній. Санкції спрямовані на обмеження їхнього доступу до глобальної фінансової системи.

До слова, напередодні глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що не допустить того, щоб Росія допомогла президенту Ніколасу Мадуро зберегти владу в Венесуелі.

Джерело: 112 Україна