Стало відомо, хто оплатив транспортування Навального до Німеччини



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Транспортування Олексія Навального до клініки у Берліні

Підприємець та благодійник, який допоміг перевезти опозиціонера, нині живе у США

Витрати на перевезення російського опозиційного політика Олексія Навального в Німеччину на спеціальному медичному літаку узяв на себе підприємець та благодійник Борис Зимін, який нині живе у США.

Про це повідомив у Facebook помічник Навального Леонід Волков.

«Ми окремо повинні сказати спасибі Борису Зиміну і фонду сім'ї Зиміних, які оплатили рейс літака з реанімаційним обладнанням (і очікування літака в Омську, поки вирішувалося питання про транспортування)», – написав Волков.

Також він подякував уряду Німеччини, і особисто канцлерці Ангелі Меркель, «що забезпечили міжнародну підтримку, які допомагали з рішенням величезної кількості питань бюрократії і безпеки».

Що стосується стану здоров'я Навального, то, за словами Волкова, зараз проводиться його комплексне обстеження й перші результати будуть лише за кілька днів.

Як відомо, Борис Зимін заснував компанію «Вимпелтелеком», що під брендом «Білайн» надає росіянам послуги стільникового зв'язку.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні.

Перед цим німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

В аналізах Навального російські медики знайшли лише «алкоголь і кофеїн».

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.