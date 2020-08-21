Білий дім може переглянути відносини з РФ через ймовірне отруєння Навального



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У США «думають і моляться» про Олексія Навального та його сім'ю

Радник Трампа зазначив, що Навальний — надзвичайно смілива людина, політик, який протистоїть Путіну

Адміністрація президента США може переглянути відносини з РФ через ймовірне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

Про це повідомив помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен, пише Nationalpost.

О'Брайен висловив стурбованість з приводу інформації про отруєння Навального і зазначив, якщо вона підтвердиться, це позначиться на взаєминах з Москвою.

«Це викликає серйозну стурбованість», – заявив радник Дональда Трампа.

О'Брайен також додав, якщо з'ясується, що «за цим стоять росіяни» США врахують це, визначаючи свою політику стосовно Росії.

Також радник зазначив, що Навальний — надзвичайно смілива людина, політик, який протистоїть Путіну.

«Ми думаємо і молимося про нього і його сім'ю», – додав радник президента США.

Станом на ранок п'ятниці стан здоров’я Олексія Навального залишається без змін. Лікарі оцінюють його як стабільно важкий.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Зазначимо, що Німеччина вночі мала відправити за Навальним медичний літак, щоб перевезти його до клініки Шаріте в Берліні.

Раніше стало відомо, що Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення від РФ.

Також Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок.

До слова, ввечері 20 серпня біля будівлі ФСБ в Москві пройшов пікет на підтримку Навального, є затримані.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.