Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів

Середній розмір пенсійної виплати – 3 507,51 грн

Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн – працюють.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Відзначається, що середній розмір пенсійної виплати становив 3 507,51 грн.

Станом на 1 січня поточного року:

74,84% пенсіонерів, або 8,33 млн осіб, отримують пенсію за віком, середній розмір якої становить 3 538,97 грн;

13,29%, або 1,48 млн осіб, – пенсію по інвалідності, середня виплата якої становить 2 859,48 грн;

пенсію в разі втрати годувальника отримують 5,76%, або 641 тис. чоловік, – 3 249,94 грн;

5,43% пенсіонерів, або 604,17 тис. осіб, отримують пенсію за вислугу років, середній розмір якої становить 4 763,29 грн.

0,65%, або 72,84 тис. осіб отримують соціальні пенсії, середній розмір якої становить 1 786,06 грн;

0,03%, або 3 538 осіб, отримують щорічне довічне грошове утримання судді, середня сума виплат якого становить 67 961,39 грн.

Розподіл пенсіонерів по видах та розмірах призначених пенсій станом на 01.01.2021

Як повідомлялося, в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати в 2021 році до рівня 6 тис. грн, відповідно до закону «Про державний бюджет на 2021 рік», з 1 січня 2021 року було перераховано мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих.

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