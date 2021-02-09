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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів

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    В Україні налічується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів - Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів
    В Україні налічується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів

    Середній розмір пенсійної виплати – 3 507,51 грн

    Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн – працюють.

    Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

    Відзначається, що середній розмір пенсійної виплати становив 3 507,51 грн.

    Станом на 1 січня поточного року:

    • 74,84% пенсіонерів, або 8,33 млн осіб, отримують пенсію за віком, середній розмір якої становить 3 538,97 грн;
    • 13,29%, або 1,48 млн осіб, – пенсію по інвалідності, середня виплата якої становить 2 859,48 грн;
    • пенсію в разі втрати годувальника отримують 5,76%, або 641 тис. чоловік, – 3 249,94 грн;
    • 5,43% пенсіонерів, або 604,17 тис. осіб, отримують пенсію за вислугу років, середній розмір якої становить 4 763,29 грн.
    • 0,65%, або 72,84 тис. осіб отримують соціальні пенсії, середній розмір якої становить 1 786,06 грн;
    • 0,03%, або 3 538 осіб, отримують щорічне довічне грошове утримання судді, середня сума виплат якого становить 67 961,39 грн.
    Розподіл пенсіонерів по видах та розмірах призначених пенсій станом на 01.01.2021
    Розподіл пенсіонерів по видах та розмірах призначених пенсій станом на 01.01.2021

    Як повідомлялося, в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати в 2021 році до рівня 6 тис. грн, відповідно до закону «Про державний бюджет на 2021 рік», з 1 січня 2021 року було перераховано мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих.

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    Теги: пенсіонери бюджет Пенсійний фонд пенсія стаж
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