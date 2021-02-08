Підвищення пенсійного віку: половина українців не отримає виплати в 60 років

Підвищення пенсійного віку буде тривати протягом декількох років

В Україні вже через кілька місяців збільшать пенсійний вік для жінок.

Крім того, щорічно вимоги щодо стажу будуть підвищувати для всіх, у підсумку через шість років майже половина 60-річних залишиться без виплати.

Усі етапи підвищення

квітень 2021-го

Пенсійний вік збільшать для жінок. Якщо зараз вони можуть виходити на заслужений відпочинок (якщо вистачає стажу) в 59,5 років, то з 1 квітня доведеться працювати на пів року більше. Фактично права чоловіків і жінок будуть рівними, загальний пенсійний вік становитиме 60 років. Але це не означає, що всі зможуть розраховувати на виплати з цього віку, йдеться в законі про «Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування».

січень 2022-го

Вимоги щодо стажу підвищаться на 12 місяців. Всі, хто не виконає умови, повинні будуть працювати до 63 або 65 років. Поки таке нововведення стосуватиметься невеликої кількості українців, розповідає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Ця вимога виконає більшість.

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Варто зазначити, що стаж почали жорстко враховувати тільки з початку 2000-х, до цього трудові книжки могли лежати на підприємствах, що не працювали, а стаж враховувався.

січень 2023-го

Уже із січня для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати щонайменше 30 років стажу. Уже цю вимогу не зможе виконати відчутна кількість українців, зазначає Ткаченко. Поступово кількість тих, хто вимушено працює до 63 і 65 років, буде зростати.

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 30 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 20 до 30 років стажу;



у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 20 років стажу.

січень 2024-го

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 31 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 21 до 31 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 21 років стажу.

січень 2025-го

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 32 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 22 до 32 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 22 років стажу.

січень 2026-го

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 33 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 23 до 33 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 23 років стажу.

січень 2027-го

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 34 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 24 до 34 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 24 років стажу.

січень 2028-го

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу.

У підсумку, згідно з оцінками Мінсоцу, 45% українців не зможе вийти на пенсію в 60 років, 40% доведеться працювати до 63 років і ще 5% – до 65 років. Так, фактичний пенсійний вік підвищиться для половини українців.

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