Пенсії перерахують вже в березні: кому додадуть 1 тис. грн, а хто залишиться без надбавки

Після індексації пенсій розмір надбавки складе до 11%

В Україні з 1 березня почнуть проводити щорічну індексацію пенсій. Цього року розмір надбавки складе до 11%. Частина пенсіонерів не отримає нічого, інші ж можуть розраховувати на надбавку в розмірі понад 1 тис. грн.

Як проведуть індексацію?

Під час осучаснення на 11% підвищать розрахунковий розмір середньої зарплати за три роки, на підставі якої рахується пенсія. Однак підвищуватимуть тільки розрахунковий розмір. Тобто без урахування надбавок за стаж, доплат для окремих категорій і т.д.

Розмір індексації (11%) – половина від динаміки зростання середніх зарплат за минулі три роки плюс половина від минулорічної інфляції. Дані точної статистики з'являться тільки в березні, але чиновники вже підрахували, що це буде близько згаданих 11%.

Хто нічого не отримає, а кому додадуть більше тисячі гривень?

Ті українці, які зараз отримують пенсію в розмірі 9090 грн можуть розраховувати на надбавку близько 1 тис. грн. Зовсім без надбавки залишать:

тих, хто за формулою заробив на пенсію, розмір якої менше 11% від мінімальної;

ті, хто зараз отримує максимальну пенсію.

Навіщо проводять індексацію?

Пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1%:

Справа в тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що «старі» пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а «нові», які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Щоб виправити ситуацію, ще минула влада вирішила щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахується як сума 50% інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.

Скільки людей отримають надбавку?

Минулого року в межах індексації в сумі виплату підвищили для 6,9 млн осіб. І це тоді як всього у країні живе близько 11,4 млн пенсіонерів. Цього року можна розраховувати на таку ж кількість українців з надбавками.

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Джерело: Обозреватель