  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Степанов назвав гідну зарплату для медиків

    • Розсилка
    <p>Максим Степанов вважає, що мінімальна зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень</p> - Степанов назвав гідну зарплату для медиків

    Максим Степанов вважає, що мінімальна зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень

    Нинішній рівень зарплат медиків в Україні «неприпустимий», вважає глава МОЗ

    Нинішній рівень зарплат українських медиків є недостатнім, заробітна плата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень.

    Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Я вважаю, що мінімальна зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень, якщо ми хочемо мати професійних лікарів з гідними умовами праці, від яких ми будемо вимагати якісно нас лікувати», – сказав Степанов

    Міністр зазначив, що з 1 вересня 2020 року передбачено збільшення зарплати медиків на 3500 гривень. За його словами, цього недостатньо — тому наступного року підвищення зарплати медпрацівникам будуть закладені в тарифи на лікування.

    «Я завжди вважав, що лікар, або медична сестра, або водій «швидкої» не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок», - резюмував Степанов.

    Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

    До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Як відомо, в Україні з початку пандемії на Covid-19 захворів 7 261 медичний працівник та 3 802 дитини. 

    Міністерство охорони здоров'я міністр зарплата медицина гроші лікар лікарня Україна Максим Степанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ