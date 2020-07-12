Степанов назвав гідну зарплату для медиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Степанов вважає, що мінімальна зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень

Нинішній рівень зарплат медиків в Україні «неприпустимий», вважає глава МОЗ

Нинішній рівень зарплат українських медиків є недостатнім, заробітна плата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Я вважаю, що мінімальна зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень, якщо ми хочемо мати професійних лікарів з гідними умовами праці, від яких ми будемо вимагати якісно нас лікувати», – сказав Степанов

Міністр зазначив, що з 1 вересня 2020 року передбачено збільшення зарплати медиків на 3500 гривень. За його словами, цього недостатньо — тому наступного року підвищення зарплати медпрацівникам будуть закладені в тарифи на лікування.

«Я завжди вважав, що лікар, або медична сестра, або водій «швидкої» не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок», - резюмував Степанов.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

Копіювати код для вставки

Як відомо, в Україні з початку пандемії на Covid-19 захворів 7 261 медичний працівник та 3 802 дитини.