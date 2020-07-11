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    Здоров'я

    В Україні на коронавірус захворіло більше семи тисяч медичних працівників, – Степанов

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    Загалом за&nbsp;весь час пандемії захворіло 3&nbsp;802&nbsp;дитини - В Україні на коронавірус захворіло більше семи тисяч медичних працівників, – Степанов
    Загалом за весь час пандемії захворіло 3 802 дитини

    Станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу

    В Україні з початку пандемії на Covid-19 захворів 7 261 медичний працівник та 3 802 дитини. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіло 800 осіб, з них 53 дитини, а також 48 медичних працівників, було госпіталізовано 155 осіб, зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужав 861 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіло 52 843 людини, з них 3 802 дитини, а також 7 261 медичний працівник. При цьому загалом одужало 25 661 особа, а летальних випадків 1 372», – зазначив він.

    Як повідомлялося, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих – померли.

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

    міністр Максим Степанов коронавірус
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