Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік



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Збільшення мінімальної заробітної плати стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію

«Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік» – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік, що запланував уряд.

За інформацією Шмигаля, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік:

З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%).

З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%).

З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%).

«Наше бачення щодо необхідності підвищувати мінімальну заробітну плату базується на п’яти факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і в 2016-2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення», – зазначив Прем’єр.

За його словами, розрахунки показують, що збільшення мінімальної заробітної плати:

стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію;

дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн;

не матиме значного впливу на інфляцію;

так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 року.

Раніше Мінсоцполітики України запевнило, що істотного підвищення рівня бідності в 2020 році не буде – він збільшитися порівняно з минулим роком лише на 6,5%.

Нагадаємо, мінімальна зарплата українців з вересня зросте до 5 тисяч гривень.

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