Марченко анонсував збільшення мінімальної зарплати

Марченко озвучив прогноз із мінімалки на 2022 рік

Глава Мінфіну стверджує, що кошти для підвищення мінімальної заробітної плати є

Мінімальна зарплата в Україні в наступному році збільшиться до 7700 гривень. При цьому уряд передбачає зростання інфляції на 2%. Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами глави Мінфіну, відомство помірно закладає зростання соціальних показників.

«Ми залишили фіскальний простір. Ідеться про нерозподілені витрати - від 50 до 100 мільярдів гривень», – зазначив він і додав, що кошти можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також на зростання пенсій.

Таким чином, стверджує міністр, «гроші для збільшення цих виплат є» і збільшення «мінімалки« буде одним із пріоритетів під час формування бюджету на 2022-2024 роки.

Раніше Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій за травень і червень.

Нагадаємо, інімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривень.

До слова, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

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