  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Марченко анонсував збільшення мінімальної зарплати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марченко озвучив прогноз із мінімалки на 2022 рік - Марченко анонсував збільшення мінімальної зарплати
    Марченко озвучив прогноз із мінімалки на 2022 рік
    Фото з відкритих джерел

    Глава Мінфіну стверджує, що кошти для підвищення мінімальної заробітної плати є

    Мінімальна зарплата в Україні в наступному році збільшиться до 7700 гривень. При цьому уряд передбачає зростання інфляції на 2%. Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу Україна 24.

    За словами глави Мінфіну, відомство помірно закладає зростання соціальних показників.

    «Ми залишили фіскальний простір. Ідеться про нерозподілені витрати - від 50 до 100 мільярдів гривень», – зазначив він і додав, що кошти можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також на зростання пенсій.

    Таким чином, стверджує міністр, «гроші для збільшення цих виплат є» і збільшення «мінімалки« буде одним із пріоритетів під час формування бюджету на 2022-2024 роки.

    Раніше Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій за травень і червень.

    Нагадаємо, інімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривень.

    До слова, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

    Читайте також:
    Теги: міністр зарплата гроші Сергій Марченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Марченко анонсував збільшення мінімальної зарплати