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    Економіка та фінанси

    Світовий банк готовий надати Україні термінову підтримку

    Світовий банк готовий надати Україні термінову підтримку
    фото з відкритих джерел

    У банку «жахаються шокуючому насильству та загибелі людей в Україні»

    Керівництво Світового банку розглядає варіанти надання негайної підтримки уряду України, повідомляється на сайті банку.

    «Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування», – стверджує президент Світового банку Девід Малпасс.

    За його словами, у банку «жахаються шокуючому насильству та загибелі людей в Україні».

    Як відзначається, допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінить економічні наслідки російської агресії.

    Раніше Світовий банк заявив про готовість надати Україні $350 млн на покриття бюджетного дефициту.

    24 лютого Польща виділила Україні $1 млрд термінової допомоги. Також Естонія виділила 200 тис. євро на термінову допомогу Україні.

    У четвер стало відомо, що Євросоюз готовий прийняти необмежену кількість біженців з України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європейського союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.

    «Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти», – сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.

    Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

    Раніше мільярдер Бренсон виступив на підтримку України.

    До слова, Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.

    Теги: банк гроші Світовий банк фінансування Україна
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    Світовий банк готовий надати Україні термінову підтримку