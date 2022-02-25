Світовий банк готовий надати Україні термінову підтримку

У банку «жахаються шокуючому насильству та загибелі людей в Україні»

Керівництво Світового банку розглядає варіанти надання негайної підтримки уряду України, повідомляється на сайті банку.

«Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування», – стверджує президент Світового банку Девід Малпасс.

За його словами, у банку «жахаються шокуючому насильству та загибелі людей в Україні».

Як відзначається, допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінить економічні наслідки російської агресії.

Раніше Світовий банк заявив про готовість надати Україні $350 млн на покриття бюджетного дефициту.

24 лютого Польща виділила Україні $1 млрд термінової допомоги. Також Естонія виділила 200 тис. євро на термінову допомогу Україні.

У четвер стало відомо, що Євросоюз готовий прийняти необмежену кількість біженців з України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європейського союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.

«Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти», – сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Раніше мільярдер Бренсон виступив на підтримку України.

До слова, Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.