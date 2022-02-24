  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Естонія виділила 200 тис. євро на термінову допомогу Україні

    Гроші&nbsp; надходитимуть на підтримку людей, які були змушені залишити свої будинки через напад Росії на Україну - Естонія виділила 200 тис. євро на термінову допомогу Україні
    Гроші  надходитимуть на підтримку людей, які були змушені залишити свої будинки через напад Росії на Україну

    Естонія виділяє кошти на екстрену допомогу для підтримки людей, які були змушені покинути свої будинки

    Естонія екстрено виділяє Україні 200 тис. євро на термінову допомогу для підтримки людей, які були змушені залишити свої будинки через напад Росії на Україну. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

    .jpg_50

    «Естонія виділяє Україні 200 тис. євро на екстрену допомогу для підтримки людей, які були змушені покинути свої будинки, та для забезпечення ефективної співпраці між організаціями з надання гуманітарної допомоги», – сказано у Twitter МЗС Естонії.

    Вранці у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.

    До слова, Україна закликає Туреччину закрити доступ Росії до Босфору.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

    Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

    Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.


    Теги: ЗСУ війна Естонія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Естонія виділила 200 тис. євро на термінову допомогу Україні