Естонія виділила 200 тис. євро на термінову допомогу Україні

Гроші надходитимуть на підтримку людей, які були змушені залишити свої будинки через напад Росії на Україну

Естонія виділяє кошти на екстрену допомогу для підтримки людей, які були змушені покинути свої будинки

Естонія екстрено виділяє Україні 200 тис. євро на термінову допомогу для підтримки людей, які були змушені залишити свої будинки через напад Росії на Україну. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

«Естонія виділяє Україні 200 тис. євро на екстрену допомогу для підтримки людей, які були змушені покинути свої будинки, та для забезпечення ефективної співпраці між організаціями з надання гуманітарної допомоги», – сказано у Twitter МЗС Естонії.

Вранці у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.

До слова, Україна закликає Туреччину закрити доступ Росії до Босфору.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.



