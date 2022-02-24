Польща виділила Україні $1 млрд термінової допомоги

Фінансова допомога надається у зв'язку із збройною агресією Росії проти української держави

Національний банк Польщі прийняв рішення надати Національному банку України (НБУ) валютний своп на суму 4 млрд злотих (близько $1 млрд). Як йдеться у повідомленні центробанку Польщі, допомога надається у зв'язку з агресією Росії.

«Польський Народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України і з усім українським народом перед обличчям російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України», – зазначається у повідомленні.

Валютний своп – валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Як пояснила пресслужба НБУ, ці гроші дозволять збільшити міжнародні резерви України.

«Національний банк України вдячний колегам за підтримку та довіру», – йдеться у заяві.

До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.

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