Тариф на опалення у Чернівцях підвищили на 70%

Відтепер тариф на тепло становить 2017 гривень за гігакалорію з урахуванням ПДВ

У Чернівцях переглянули тариф на теплопостачання – він зріс на 70%. За підвищення тарифу в середу, 23 червня, одноголосно проголосували 11 членів виконкому Чернівецької міської ради, ще двоє членів були відсутні, повідомило «Суспільне».

Відтепер тариф на тепло становить 2017 гривень за гігакалорію з урахуванням ПДВ (дотепер він становив 1204 грн/Гкал). Для порівняння, в Івано-Франківську одна гігакалорія тепла на початку 2021 року коштувала 1530,25 грн без ПДВ, у Тернополі – 1434,62 грн без ПДВ. Однак ці тарифи також можуть змінити до опалювального сезону 2021-2022.

За словами начальниці відділу департаменту житлово-комунального господарства Ольги Гладишевої, найбільше на зростання тарифу вплинуло здорожчання газу, а також підвищення мінімальної зарплати.

Фахівці пояснили з чого складається ціна: 61% – ціна на газ, 10% – електроенергія та водопостачання, 12% – витрати на заробітну плату працівників та інше, зазначає місцева агенція АСС.

Тариф підвищили, бо попередній не відповідав потребам та витратам підприємства. Через це виникали заборгованості з виплати зарплат та не вистачало грошей на ремонт мереж. До цього упродовж трьох років тариф не змінювали, тому він залишався одним з найнижчих в Україні.

Нагадаємо, тарифи на газ в Україні в липні знову перерахують, і не на користь громадян. Постачальники піднімуть ціни на газ в місячних тарифах у зв'язку з ростом цін на блакитне паливо на європейському ринку. Подорожчання буде тимчасовим, і споживачам обіцяють повернути колишні тарифи, як тільки ситуація на європейському ринку відновиться.

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