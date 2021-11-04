Тарифи на залізничні перевезення. Асоціація вапняної промисловості звернулась до Мін'юсту (документ)

Асоціація вапняної промисловості у листі до Мін'юсту наголосила, що вчергове підвищувати тарифи на залізничні перевезення немає сенсу

Виробники просять не погоджувати підвищення тарифу на залізничні перевезення

Проєкт наказу Міністерства інфраструктури, яким підвищуються тарифи на вантажні залізничні перевезення, порушує Закон «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тож йому має бути відмовлено у державній реєстрації. Про це йдеться у відкритому листі на адресу міністра юстиції України Дениса Малюськи від Асоціації вапняної промисловості (АВП).

Як сказано у листі, Мінінфраструктури як розробник проєкту Наказу про підвищення тарифів, долучив до нього Аналіз регуляторного впливу. Але цей аналіз має стільки неточностей, що можна говорити про повну його відсутність.

«Стаття 25 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачає, що орган юстиції має підстави відмовити у державній реєстрації регуляторному акту, зокрема, в разі, відсутності аналізу регуляторного впливу», – нагадали в Асоціації.

У листі наводиться вичерпний перелік неточностей у Аналізі регуляторного впливу. Зокрема, наведена у ньому інформація дублює інформацію, яку відомство подавало у попередньому Наказі про підвищення тарифів. Це свідчить про те, що наявні в Укрзалізниці проблеми не вирішились, а отже – вчергове підвищувати тарифи немає сенсу.

«У кінцевому результаті це може призвести до негативної практики регулятора підвищувати тарифи на вантажні залізничні перевезення без належного обґрунтування у будь-який час та без доведеної необхідності», – наголосили у АВП.

Окрім цього, в Аналізі не розкриті основні питання відповідного регулювання: немає даних щодо собівартості вантажних перевезень та їх рентабельності. Відповідно, немає можливості підтвердити або спростувати достовірність наведених розробником аргументів на користь підвищення тарифів.

«Також документ суперечить статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зокрема, у ньому нівелюється принципи доцільності, адекватності, ефективності та збалансованості. Тобто, проєктом не доведено, як підвищення тарифів відобразиться на суб’єктах господарювання, громадянах та державі», – вказали у ВПА.

Також у Аналізі відсутні джерела аналітичних даних, не оцінені альтернативні способи досягнення цілей, та відсутні будь-які дані щодо загального економічного та соціального ефекту від прийняття.

«Проєкт є обтяжливим для бізнес-середовища, оскільки передбачає суттєве підвищення тарифів на залізничне перевезення вантажів без аналізу економічних наслідків для усіх без виключення учасників відповідного процесу. У підсумку він спрямований на збільшення доходів АТ «Укрзалізниця», яке займає монопольне (домінуюче) становище на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом, та не враховує в повній мірі усі негативні наслідки для багатьох підприємств інших галузей економіки», – наголосили у Асоціації.

З огляду на всі вказані недоліки та враховуючи негативні економічні та соціальні наслідки для України, Асоаціація закликала главу Мін'юстe Дениса Малюську відмовити проєкту про підвищення тарифів у державній реєстрації.

Як відомо, Міністерство інфраструктури планує підвищити тарифи на перевезення вантажів 1-го класу на УЗ на більш ніж 30%. Проте згодом відомство запропонувало підвищити цей тариф для вантажів 1-го класу ще на 9%. Таким чином, вартість доставки цих вантажів стане дорожчою на 41%. Всього за останні 5 років вартість вантажних перевезень виросла більш ніж на 200%.

У свою чергу в ОП «Укрметалургпром» зазначили, що таке підвищення тарифів призведе до поглиблення кризи у вугільній та енергетичній галузі та здорожчання електроенергії для всіх українців, що недопустимо – враховуючи, у якій складній енергетичній ситуації Україна опинилася цьогоріч.