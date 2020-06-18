Тема Роттердам+ була роздута Герусом на користь Коломойського - Москаль



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Кампанію з дискредитації формули Роттердам+ цілеспрямовано здійснював Андрій Герус, щоб забезпечити феросплавні заводи олігарха Коломойського дешевою електроенергією з Росії

Москаль зазначив, що на сьогодні вартість вугілля в Україні в рази дорожче, ніж була за формулою «Роттердам+»

Тема з формулою «Роттердам+» була цілеспрямовано роздута головою енергетичного комітету парламенту Андрієм Герусом в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу ZIK.

Москаль зазначив, що на сьогодні вартість вугілля в Україні в рази дорожче, ніж була за формулою «Роттердам+», і кампанію з дискредитації формули цілеспрямовано здійснював Андрій Герус, щоб забезпечити феросплавні заводи олігарха Коломойського дешевою електроенергією з Росії.

«В чотири рази вугілля дорожче, ніж було по формулі «Роттердам плюс», 95% шахт на грані зупинки, а деякі зупинилися. Тому що він (Герус, - ред.) фактично знищив вітчизняну енергетику, запустивши по демпінговим цінам безконтрольний потік електроенергії з Росії і з Білорусі. Вся теплова електроенергетика залежить від шахт, а шахта залежить від їхньої роботи. Нема спроса, шахти закриваються. Тільки з тієї позиції, що Герус фактично залив Україну дешевою електроенергією. В першу чергу заводи Пінчука, Коломойського, інших», - сказав Москаль.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозої вартості електроенернії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенернії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.