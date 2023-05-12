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Теплова генерація та імпорт електрики допоможуть боротись з відключеннями світла – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Теплова генерація та імпорт електрики допоможуть боротись з відключеннями світла – ЗМІ
Українці мають бути готовими до нових відключень електроенергії
фото: glavcom.ua

Основна причина майбутнього дефіциту – ремонтна кампанія «Енергоатому»

Вже влітку через ремонтну кампанію «Енергоатому» в українській енергосистемі виникне дефіцит електроенергії. Його планують покрити за рахунок теплової генерації та імпорту електрики, для забезпечення якого потрібно підвищити цінові обмеження на ринку електроенергії. Про це йдеться в публікації на «Економічній правді».

«Основна причина (майбутнього дефіциту – ред.) – ремонтна кампанія «Енергоатому», в рамках якої планується зупинка окремих енергоблоків. Враховуючи, що минулого осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечувала понад 55%, а в окремі дні й 65% споживання електроенергії, це може стати справжнім викликом», – йдеться в матеріалі.

Як зазначається, компенсувати нестачу електроенергії вирішили за рахунок двох джерел: теплової генерації та імпортного ресурсу, але вони не є безпроблемними, тому влітку можливі «сюрпризи».

Зокрема, теплова генерація також може «випадати» в ремонти, тоді як імпортна електроенергія коштує більше ніж українська. Сьогодні на суміжних ринках ЄС вона дорожча за українську приблизно на 50%.

«Теоретично, можна трохи підвищити прайс-кепи (граничні ціни на ринку електроенергії, які встановлює НКРЕКП – ред.) в окремі години, щоб цей імпорт «пролазив» на наш ринок, але тут також є свої нюанси, тому регулятор поки не поспішає цього робити», – наголосив один з представників парламенту.

Нагадаємо, раніше гендиректор «Центренерго» Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП імпорт ринок електроенергія Центренерго

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