Уряд готує заборону імпорту з Молдови

Напередодні Молдова заявила про намір приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України

У відповідь на обмеження, введені Молдовою проти українського агроекспорту, Кабінет міністрів України готує постанову про заборону молдовського імпорту. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка, пише «Європейська правда».

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«Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови», – зауважив чиновник.

За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено в підготовку.

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Зазначимо, що сьогодні, 6 травня, міністерство сільського господарства Молдови заявило про намір приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України (без заборони їхнього транзиту). Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський назвав озвучені Кишиневом підстави незрозумілими, оскільки Україна не імпортує ці культури до Молдови.

Нагадаємо, Польща скасувала односторонню заборону на імпорт з України. Міністерство розвитку і технологій Польщі у вівторок, 2 травня, скасувало постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів з України на тлі компромісного рішення Європейської комісії.

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період з 2 травня по 5 червня 2023 року.