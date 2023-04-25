«Укренерго» зриває експорт електроенергії в Європу – народний депутат

Найближчим часом Комісія проведе перевірку «Укренерго» на предмет правомірності її дій по зупинці експорту

Без експорту Україна втрачає близько 600 млн гривень в місяць недоотриманих доходів

Компанія оператор системи передачі електроенергії «Укренерго» цілеспрямовано зриває експорт електроенергії, проводячі аукціони пропускної спроможності на 30 хвилин раніше, ніж сусідні країни. Через це Словакія вже відмовила Україні в можливості експорту. На черзі – інші країни.

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Про це заявила народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово – комунальних послуг Анна Скороход у Facebook.

«Словаччина, яка в понеділок тільки-но почала купувати електроенергію в України, у п'ятницю вже відмовилася від співпраці через дії очільників «Укренерго». Залишилися Польща та Молдова – як тільки їм теж терпець урветься, то експорт електроенергії з України буде повністю зупинений», – пише Скороход.

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Народний депутат додала, що така ситуація є неприпустимою, адже експорт електроенергії є життєвою необхідністю для залучення додаткових коштів на ремонт енергосистеми та підготовку до наступної зими. «Це або цілеспрямовані диверсії проти України, або ж злочинний ідіотизм та халатність», – резюмувала народний депутат.

Коментуючи ситуацію із зупинкою експорту, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський у коментарі в марафоні «Єдині новини» зазначив, що без експорту Україна втрачає близько 600 млн. гривень в місяць недоотриманих доходів. Він зазначив, що Регулятор направив запит до «Укренерго» з вимогою пояснити свої дії. Однак там не відповіли.

Тому найближчим часом Комісія проведе перевірку «Укренерго» на предмет правомірності її дій по зупинці експорту.

«З 17 по 20 квітня нічого не заважало цій компанії експортувати електричну енергію. Проте чомусь 21 квітня «Укренерго» зупинила експорт в односторонньому порядку, не погодивши це питання з органами державної влади», – сказав голова НКРЕКП.

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Ущаповський також заперечив заяви «Укренерго», що для проведення аукціонів компанії ніби-то не вистачає нормативно – правової бази.

«Нещодавно я провів телефонну розмову з директором Енергетичного співтовариства Артуром Лорковські, який підтвердив, що жодних додаткових змін до нормативно – правової бази не потрібно» – додав голова НКРЕКП.