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Зернова ініціатива перетворилася на інструмент тиску, світ має забезпечити вільне судноплавство у Чорному морі – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зернова ініціатива перетворилася на інструмент тиску, світ має забезпечити вільне судноплавство у Чорному морі – ЗМІ
Проблемами сухопутної логістики скористалась Росія та ще більше ускладнила роботу зернового коридору
фото з відкритих джерел

Наразі перспективи подальшої роботи зернової ініціативи виглядають дуже сумнівними

Логістика українського зерна через сусідні країни стане складнішою, а роботу зернової ініціативи знов саботує росія. У цій ситуації потрібно шукати механізми, як забезпечити вільний доступ до судноплавства в Чорному морі, адже традиційно саме цей напрямок є ключовим для вітчизняного експорту. Про це йдеться у дослідженні на сайті ЦТС.

Видання нагадує: Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія обмежили імпорт української агропродукції. Наступною може стати Румунія. Формально рішення було прийняте внаслідок незадоволення місцевих фермерів, які вважають, що через наплив української продукції АПК, несуть суттєві збитки.

«Проблемами сухопутної логістики скористалась Росія та ще більше ускладнила роботу зернового коридору. «Росія дуже грамотно нас ловить. Бачить, що наші партнери перекрили нам імпорт і навіть транзит на кілька днів, і вони одразу в ручному режимі почали блокувати інспекції в Босфорі», – пояснив виданню колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

На кілька днів інспекції суден біля берегів Туреччини були повністю зупинені. Ситуацію вдалось врегулювати, однак це рішення є тимчасовим і не вирішує питання постійного саботажу та шантажу зі сторони Росії, наголошують опитані ЦТС експерти.

«Це негативний сигнал, на який потрібно правильно і сильно відреагувати. Я думаю, що напередодні виборів, як президентських так і парламентських, буде однозначна позиція Туреччини. Ердогану потрібно закріпити свій статус сильного лідера, який може залагоджувати питання безпеки, в тому числі для своєї країни. Не може в сьогоднішніх умовах одна країна диктувати, буде проходити судно в Чорному морі чи ні. Має бути повна безпека для всіх суден, як на експорт з України так і на імпорт», – відзначає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Наразі перспективи подальшої роботи зернової ініціативи виглядають дуже сумнівними. В умовах ускладнення логістики на західних переходах і російських перешкод для зернової ініціативи владі України потрібно діяти проактивно і шукати механізми забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі, наголошує ЦТС.

«Сьогодні розблокування роботи українських портів виглядає як оптимальний варіант вирішення не тільки логістичних проблем експортерів, а і мінімізації втрати валютних надходжень від торгівлі українським зерном та аграрною продукцією на «закритих» європейських ринках», – резюмує видання.

Теги: росія Польща експорт Словаччина імпорт Румунія Угорщина транзит Болгарія зерно

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