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Офіційно: Чехія ухвалила рішення щодо імпорту сільгосппродукції з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Офіційно: Чехія ухвалила рішення щодо імпорту сільгосппродукції з України
Чехи вирішили підтримати імпорт продукції з України
фото з відкритих джерел

Чехія вирішила не забороняти імпорт сільгосппродукції з України, бо для цього немає підстав

Перевірки чеськими контролюючими органами зерна, м'яса та яєць з України не виявили порушень, тому Чехія не має підстав для заборони імпорту сільгосппродуктів з України, повідомив міністр сільського господарства країни Зденек Некула. Про це пишуть Ceske Noviny.

За словами міністра, кожен зразок продуктів харчування, що імпортуються до Чехії, аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин. Здебільшого це тести на наявність мікотоксинів чи залишків пестицидів. Крім того, всі зразки перевіряються на наявність важких металів, таких як свинець чи кадмій.

Мінсільгосп Чехії пообіцяв продовжувати інтенсивні перевірки продуктів і надалі, поширивши їх на молочні продукти.

Некула також зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими та експортує значну частину своєї продукції. Минулого року, за його словами, Чехія забезпечила свої потреби у зерні на 160%.

Нагадаємо, Польща заборонила імпорт та транзит низки сільгосптоварів з України, але пізніше погодилася відновити транзит у ніч із 20 на 21 квітня. Румунія не забороняє транзит, але суттєво розширила список заборонених до імпорту українських товарів, найважливішими з яких є зернові, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олія, мед та деякі м'ясні продукти. Словаччина заборонила імпорт та переробку зерна, що імпортується з України, через його неналежну якість.

Угорщина тимчасово заборонила імпорт 25 українських продуктів, зокрема зерна, олійного насіння, борошна та олії. Пізніше влада країни заявила, що додасть мед і деякі м'ясні продукти до списку забороненої до ввезення продукції. Транзит через Угорщину, як і раніше, дозволено. Болгарія також запровадила тимчасову заборону на імпорт українських сільгосппродуктів, за винятком товарів, які прямують транзитом.

Найближчим часом у Брюсселі продовжаться переговори представників п'яти країн ЄС та виконавчого заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, на яких, як очікується, буде розширено та погоджено список заборонених до імпорту сільгосптоварів з України.

Нагадаємо, рішення Євросоюзу звільнити від мит ​​сільськогосподарську продукцію з України в результаті призвело до перенасичення місцевих ринків та зниження цін. Це викликало невдоволення європейських фермерів, які почали страйкувати.

Українське зерно та олійні культури надходять та залишаються у безпрецедентних кількостях у державах-членах ЄС, що межують з Україною. Крім того, український АПК нібито почав експортувати до Європи велику кількість м'яса птиці, яєць та меду, що було негативно сприйнято міністерством сільського господарства Угорщини.

Раніше стало відомо, що президент Чехії Петр Павел планує найближчим часом відвідати Україну для обговорення з президентом Володимиром Зеленським перспектив контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною. 

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Теги: Польща переговори харчування влада президент Болгарія транзит зерно продукти Румунія Чехія імпорт Словаччина міністр Петр Павел

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