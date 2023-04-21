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Борг «Укренерго» перед Гарпоком досяг 16 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Борг «Укренерго» перед Гарпоком досяг 16 млрд грн
Заборгованість за зелену електроенергію з початку року складає 35%
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на І квартал 2023 року

Компанія «Укренерго» має вже 16 млрд грн заборгованості перед держпідриємством «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки «зеленої» електроенергії в Україні, йдеться в Facebook держпідприємства.

«Борг НЕК «Укренерго» за Послугу 2021-2023 років складає 16,0 млрд грн», – заявляють у «Гарантованому покупці».

Водночас держпідприємство повідомляє, що за перші 10 днів квітня змогло розрахуватися перед підприємствами відновлюваної енергетики на 80%. У порівнянні з попереднім місяцем відсоток виплат збільшився майже на 30%.

Причинами збільшення виплат виробникам за «зеленим» тарифом стали два фактори: перший – це значне покращення показників торгівлі електричної енергії гарантованим покупцем. Другий фактор – це часткове здійснення авансового платежу «Укренерго».

При цьому заборгованість за зелену електроенергію з початку року складає 35%.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми дефіциту близько 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.

На початку квітня в структурних маяках МВФ для України йшлося про те, що, тариф на передачу «Укренерго» занизький для виконання фінансових зобов’язань і тому має бути підвищений до рівня, який дозволить компанії розрахуватися з боргами і не накопичувати їх.

Теги: НКРЕКП Укренерго альтернативна енергетика

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