Тарифи на електрику доведеться підвищити – Міненерго

Наразі уряд вирішує, наскільки потрібно збільшувати тариф

Енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими, якщо не схвалити рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров в ефірі національного телемарафону.

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«Будь-які зміни тарифів в піки зростання – це важкі та вимушені рішення. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня», – зазначив посадовець.

За словами Сафарова, вразливим категоріям населення буде надаватися допомога, щоб вони могли сплачувати за електроенергію. Джерелами фінансування такої підтримки можуть бути надходження від експорту електроенергії та фінансова допомога від партнерів, про що зараз ведуться переговори.

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Заступник міністра також зауважив, що міжнародні партнери надають підтримку і сфері відновлення української енергетики. Так, Україна вже отримала 150 млн євро від Європейського союзу для фонду підтримки енергетики та 200 млн гранту від Світового банку. Однак цих коштів недостатньо, підкреслив Сафаров.

Нагадаємо, що у травні вартість електроенергії переглядати не будуть. Кабінет міністрів не зміг домовитися про остаточний варіант підвищення цін та відстрочив це рішення ще на один місяць.

До слова, Кабінет міністрів продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня.