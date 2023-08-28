Тимчасовий морський коридор цілком може використовуватися для руху всіх кораблів – експерт
Міністерство інфраструктури вже працює над створенням тимчасового коридору
Тимчасовий морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструкури і по якому вже пройшов контейнеровоз, може буди використаний для руху всіх торгових кораблів, ключове питання – у забезпеченні страхових гарантій. Про це заявив політолог, експерт Петро Олещук.
«Я не бачу причин, чому ця схема, яка відпрацьована чи може бути відпрацьована в майбутньому, щодо зернового коридору, не може бути використана для будь-яких інших цілей. Використання зернового коридору було пов’язане з тим, що це було результатом домовленостей між ООН та Україною та між ООН та росією за посередництва Туреччини. Але Росія вийшла, і відповідно, не може накладати якісь обмеження. Тому, в принципі, ця схема може бути використана і для транспортування будь-яких інших вантажів», – зауважив Олещук.
За його словами, ключове питання у випадку розблокування торгівельного судноплавства буде пов’язане з механізмами страхування та відповідними гарантіями.
«Наскільки я розумію, робота в цьому напрямку (страхування – Ред.) ведеться, але я не знаю подробиць. Судячи з офіційних заяв, можна припустити, що результат може бути цілком успішним», – резюмував експерт.
Як відомо, Міністерство інфраструктури спільно з силовиками провело роботу по створенню тимчасового коридору для виходу суден із українських портів. Цим коридором вже пройшов контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, який застряг у порту Одеси ще на початку російського вторгнення.
У свою чергу, віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що тимчасовий коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Але те, що такі судна будуть випускати першочергово, не означає, що іншим суднам буде заборонено вихід, вказують експерти.
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