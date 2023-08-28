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Тимчасовий морський коридор цілком може використовуватися для руху всіх кораблів – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тимчасовий морський коридор цілком може використовуватися для руху всіх кораблів – експерт
Ключове питання у випадку розблокування торгівельного судноплавства буде пов’язане з механізмами страхування та відповідними гарантіями
фото з відкритих джерел

Міністерство інфраструктури вже працює над створенням тимчасового коридору

Тимчасовий морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструкури і по якому вже пройшов контейнеровоз, може буди використаний для руху всіх торгових кораблів, ключове питання – у забезпеченні страхових гарантій. Про це заявив політолог, експерт Петро Олещук. 

«Я не бачу причин, чому ця схема, яка відпрацьована чи може бути відпрацьована в майбутньому, щодо зернового коридору, не може бути використана для будь-яких інших цілей. Використання зернового коридору було пов’язане з тим, що це було результатом домовленостей між ООН та Україною та між ООН та росією за посередництва Туреччини. Але Росія вийшла, і відповідно, не може накладати якісь обмеження. Тому, в принципі, ця схема може бути використана і для транспортування будь-яких інших вантажів», – зауважив Олещук.

За його словами, ключове питання у випадку розблокування торгівельного судноплавства буде пов’язане з механізмами страхування та відповідними гарантіями.

«Наскільки я розумію, робота в цьому напрямку (страхування – Ред.) ведеться, але я не знаю подробиць. Судячи з офіційних заяв, можна припустити, що результат може бути цілком успішним», – резюмував експерт.

Як відомо, Міністерство інфраструктури спільно з силовиками провело роботу по створенню тимчасового коридору для виходу суден із українських портів. Цим коридором вже пройшов контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, який застряг у порту Одеси ще на початку російського вторгнення.

У свою чергу, віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що тимчасовий коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Але те, що такі судна будуть випускати першочергово, не означає, що іншим суднам буде заборонено вихід, вказують експерти.

Теги: росія Міністерство інфраструктури Олександр Кубраков перевезення Чорне море

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