Міноборони повідомило, що РФ робить із загиблими солдатами

Командування РФ здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії

Окупанти зазнають значних втрат в України. Проте, щоб приховати втрати, РФ просто закопує їх тіла на захоплених територіях чи просто спалює. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні», – йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

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«Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях», – пише Маляр.

Також до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку. Їх ховають на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Нагадаємо, триває 533-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.