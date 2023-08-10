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Міноборони повідомило, що РФ робить із загиблими солдатами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони повідомило, що РФ робить із загиблими солдатами
До моргу Чаплинської районної лікарні окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку
фото ілюстративне

Командування РФ здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії

Окупанти зазнають значних втрат в України. Проте, щоб приховати втрати, РФ просто закопує їх тіла на захоплених територіях чи просто спалює. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні», – йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

«Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях», – пише Маляр.

Також до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку. Їх ховають на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Нагадаємо, триває 533-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. 

Теги: окупація війна росія

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