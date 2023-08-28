Постачальники озброєння почали обирати Японію

Найбільші світові постачальники озброєння масово переносять свій азіатський бізнес до Японії на тлі підготовки Токіо до збільшення оборонних бюджетів. Про це пише Nikkei Asia.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, британська компанія BAE Systems до кінця року збирається передати функції нагляду за своїми операціями в Азії з Малайзії японському офісу, а американська компанія Lockheed Martin вже перенесла свою азіатську штаб-квартиру із Сінгапуру до Японії. Крім того, французька компанія Thales об'єдналася з японською Mitsubishi у розробці та виробництві міношукачів і планує збільшити зайнятість працівників у Японії. За словами старшого виконавчого віце-президента компанії Паскаля Сурисса, Thales наразі зміцнює відносини з партнерами, активно шукаючи ділових партнерів.

Журналісти зазначають, що такий приплив оборонних компаній з інших країн може завдати великої шкоди місцевим виробникам, які ледь виходять на рівень беззбитковості. Керівник великого японського оборонного підприємства сказав: «Нам буде важко продовжувати бізнес, якщо не буде гарантовано підвищення прибутковості на додаток до збільшення бюджету».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Провідні оборонні підрядники в усьому світі приділяють пильну увагу програмі нарощування оборони Японії. Оборонний бюджет країни на 2023-2027 фінансовий період становить 43 трлн ієн ($294,21 млрд), що в 1,5 рази більше, ніж у попередньому п’ятирічному плані, який почався в 2019 фінансовому році. Ця сума включає 5 трлн ієн на закупівлю ракет великої дальності для контратак і 9 трильйонів ієн на заміну старих частин та інші роботи з обслуговування наявної зброї, що більш ніж удвічі перевищує попередній план.

Оборонний бюджет Японії у 2022 році був 10-м за розміром у світі та становив 2% світових військових бюджетів, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

На початку серпня інше агентство - Kyodo - повідомило, що Міноборони Японії може запросити оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік у розмірі рекордних 7 трильйонів ієн (48,92 мільярда доларів). Крім того, нещодавно Японія розширила список дозволеної на експорт військової техніки. Журналісти пояснюють дії влади погіршенням ситуації з безпекою у Східній Азії.

Наприкінці червня Міноборони Японії опублікувало щорічну доповідь, в якій вказало на те, що Росія стала «єдиною та безпосередньою загрозою» для безпеки Європи. Токіо турбує «зовнішня діяльність Росії, її військові тенденції та стратегічна взаємодія з Китаєм». Крім цього, насторожує зростаюча активність Москви на Курильських островах. У Міноборони незадоволені розміщенням російської військової техніки на островах Кунашир, Шикотан, Ітуруп та Хабомаї, які Токіо називає своїми «північними територіями».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев на нараді з безпеки Далекосхідного федерального округу зроби декілька гучних заяв. Зокрема, він бачить загрозу безпеці Далекого Сходу Росії з боку Японії і натякає, що РФ відповість на це.

Також Патрушев заявив, що «Росії випала важлива і необхідна роль – врятувати світ від безумства, що просувається Заходом».

Секретар радбезу РФ переконаний, що Росія переможе у розв’язаній проти України війні. Керівництво Японії, підлабузнюючись перед США, боїться публічно згадувати, що атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі скинули американці. За його словами, країна взяла курс на мілітаризацію, дотримуючись ідей політики США. Вона знову використовує «методички про російську та китайську загрозу». Також вона стрімко нарощує свій військовий бюджет та закупівлю наступальних озброєнь, орієнтуючись на показники НАТО. До того ж,участь Японії в планах Пентагону розгорнути в Азії ракети середньої та меншої дальності створює додаткові загрози безпеці Далекого Сходу Росії