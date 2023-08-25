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На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)
На кладовищі в селі Миколаївка під Самарою, де поховані кілька сотень найманців, знесли всі могили
фото: російські ЗМІ

На кладовищі, де знесли могили, Пригожин особисто відкривав пам'ятну стелу «вагнерівцям»

 

У Росії під Самарою знесли кладовище, на якому поховані «вагнерівці», убиті в Україні. Як пише російське ЗМІ, на кладовищі в селі Миколаївка, де поховані кілька сотень найманців, і де терорист та власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин особисто відкривав пам'ятну стелу, знесли всі могили.

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На кладовищі в селі Миколаївка під Самарою, де поховані кілька сотень найманців, знесли всі могили
фото: російські ЗМІ

«Хрести і вінки зібрали в купу, працює техніка, могильні пагорби зрівняли з землею», – розповіли виданню місцеві жителі.

Один із прихильників «Вагнера» навіть зняв відео. Окупант жаліється, що зносити могили – це блюзнірство, адже бойовики «гинули за Росію», а тепер кладовище зрівняли з землею.

Також росіянин показує складені хрести та вінки з могил «вагнерівців», багато з них датуються 2023 роком.

Як стверджує ЗМІ, кладовище планують оновити. Замість рядів індивідуальних могил із земляними горбками і хрестами над кожною з них, з'явиться рівний майданчик, залитий бетоном, з чорними пірамідками над кожним похованням.

Кладовище під Самарою планують оновити
Кладовище під Самарою планують оновити
фото: російські ЗМІ
Кладовище під Самарою планують оновити
Кладовище під Самарою планують оновити
фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, кладовище ПВК «Вагнер» в Самарській області було відкрито навесні. Незабаром там було встановлено меморіальну стелу, на відкриття якої приїжджав терорист Євген Пригожин.

Раніше у Гарячому Ключі в Краснодарському краї РФ знайшли новий масштабний могильник найманців приватної військової компанії «Вагнер». За кілька днів кількість могил збільшилася на десятки.

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Теги: росія війна кладовище ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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