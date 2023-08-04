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Міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ
Російську військово-морську базу атакували дрони
фото із соцмережі

У порту Новоросійська тимчасово заборонено рух суден

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ.

Міноборони РФ оголосило, що в ніч на п'ятницю російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери.

«Під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази», – йдеться у заяві міністерства.

Міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ фото 1

У порту Новоросійська вранці в п'ятницю введено тимчасову заборону руху суден. Про це повідомляє «Интерфакс» із посиланням на компанію «Каспійський трубопровідний консорціум» (КТК).

КТК має нафтовий термінал під Новоросійськом. Пресслужба компанії запевнила, що термінал не пошкоджений та продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери.

Місцеві жителі у соцмережах висловлювали серед іншого припущення, що вибух пролунав саме на терміналі КТК.

Раніше повідомлялося, що вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Були припущення, що порт у Новоросійську атакували морські дрони.

Нагадаємо також, що у ніч н 4 серпня у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи.

Теги: вибух росія порт безпілотник

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