Як фракція «Слуга народу» голосувала за скандальний податковий закон (список)

Законом вводиться мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки

Сьогодні, 30 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету у другому читанні. Проєкт закону підтримали 255 депутатів. Утім були такі нардепи, які проголосували проти або утрималися.

Як проголосували нардепи:

«Слуга народу» – 210 за, 11 не голосували, утрималося10;

«Європейська солідарність» – 0 за, 24 проти;

ОПЗЖ – 0 за, 17 проти, 2 утрималося, 7 не голосували;

«Батьківщина» – 2 за, 15 проти, 2 не голосували;

«Голос» – 0 за, 6 проти, 6 утрималося ;

Група «За майбутнє» – 18 за, 1 не голосував;

Група «Довіра» – 19 за, 0 проти.

Загалом утрималися від голосування за законопроєкт десять представників «Слуги народу»:

Бакумов Олександр,

Бабій Роман,

Воронько Олег,

Дмитро Гурін,

Аліна Загоруйко,

Костянтин Касай,

Дмитро Микиша,

Петро Павловський,

Ольга Саладуха,

Роман Соха.

Результати голосування

Як повідомлялося, в Україні зростуть податки, сьогодні Рада ухвалила скандальний закон №5600

Раніше Федерація роботодавців просила парламент не повертатися до розгляду законопроєкту № 5600.

Також міністр фінансів розповів, чого очікувати від законопроєкту 5600.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому великий бізнес різко протестує проти цього законопроєкту.

Зазначимо, бізнес-асоціації схвально оцінили рішення Ради зняти з розгляду законопроєкт № 5600.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи через скандальний законопроєкт 5600.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Восени стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, вже наробили галасу.