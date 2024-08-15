Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Трансфертне ціноутворення. Deloitte пояснила, як Податкова порушує норми міжнародної практики

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трансфертне ціноутворення. Deloitte пояснила, як Податкова порушує норми міжнародної практики
фото з відкритих джерел

Застосування для трансфертного ціноутворення тільки норми Platts є помилкою з боку українських податківців – Deloitte

Податкове законодавство не обмежує платника податків використанням лише однієї бази даних для порівняння цін на експорт залізорудної сировини. Тож застосування винятково норм Platts податковими органами є помилкою. Про це написав директор практики з трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні Олександр Ямпольський.

Він наголосив: що український бізнес часто звертається до судів, щоб скасувати такі донарахування, і вже є чимало випадків успішного оскарження рішень податкових органів. Висновок суду у цих справах свідчить, що метод порівняння цін на основі Platts має бути застосований лише тоді, коли він є таким же надійним, як і метод рентабельності.

При цьому суди наголошують: тягар доказування лежить на податкових органах. Тому, якщо компанія провела якісний аналіз, то податкові органи мають спочатку оскаржити її підхід, і тільки потім застосовувати власний метод.

«Проте деякі суди підтримують позицію податкових органів, стверджуючи, що вказані аспекти не так важливі. Один із судів висловив позицію, що для порівняння цін на експорт залізорудної сировини потрібно використовувати тільки одну базу даних, а саме Platts. Податкове ж законодавство не обмежує платника податків лише одним джерелом інформації, а допускає широкий вибір джерел», – повідомляє Ямпольський.

Він зазначає, що така позиція підтверджена і міжнародною практикою, а саме Настановами ОЕСР (першоджерело правил трансфертного ціноутворення).

«Настанови не згадують про необхідність застосування ані єдиного джерела інформації, ані єдиного методу для аналізу. До речі, навіть українські податкові органи не завжди використовують одне й те саме джерело інформації під час своїх перевірок», – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше партнер консалтингової компанії KM Partners Іван Шинкаренко наголосив, що українська податкова доволі часто упереджено трактує норми контролю трансфертного ціноутворення на свою користь.

Теги: експорт бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка Росії продовжує падати
Економіку Росії чекає «різке охолодження» – Bloomberg
9 серпня, 14:15
Тепер працівників можна буде звільняти за розголошення комерційної таємниці
Нова причина для звільнення. Які зміни в законодавстві скоро набудуть чинності
8 серпня, 19:11
Ненад Лалович допомагає російській боротьбі уникати санкцій Міжнародного олімпійського комітету
«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву
7 серпня, 09:59
Ввозити подібні верстати в Росію заборонено європейськими правилами експортного контролю
Угорська компанія передала РФ підсанкційне обладнання для створення зброї – ЗМІ
6 серпня, 19:53
Раніше компанія «Метінвест» потрапила у п’ятірку кращих роботодавців України
«Оскар» серед соціальних проєктів. Українська компанія пройшла у фінал Reuters: Sustainability Awards 2024
5 серпня, 13:07
УЗ втрачає від призупинення продажу понад 150 тис. т брухту приблизно на 0,8-1 млрд грн
Аналітики GMK Cente пояснили, які наслідки відмови «Укрзалізниці» продавати брухт
2 серпня, 14:25
«Укрзалізниця» розглядає можливості збільшення тарифів
Україна має лібералізувати вантажні залізничні перевезення та знизити тариф – експерт
29 липня, 16:08
Дорожчають як елітні зерна арабіки, так і бюджетніші сорти робусти
В Україні значно подорожчає кава
27 липня, 23:17
Закон про промислове забруднення передбачає 7 років для впровадження найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ) на існуючих підприємствах
Нереальні терміни та тиск на підприємства: експерти розкритикували новий закон про викиди
23 липня, 14:33

Економіка

Трансфертне ціноутворення. Deloitte пояснила, як Податкова порушує норми міжнародної практики
Трансфертне ціноутворення. Deloitte пояснила, як Податкова порушує норми міжнародної практики
Війна змінила ринок праці. Мінінфраструктури терміново розшукує жінок-водіїв
Війна змінила ринок праці. Мінінфраструктури терміново розшукує жінок-водіїв
Україна заробляє гроші на знищеній техніці: Міноборони повідомило деталі
Україна заробляє гроші на знищеній техніці: Міноборони повідомило деталі
Кому в Україні платять найбільше: аналіз ринку праці
Кому в Україні платять найбільше: аналіз ринку праці
«Сталевий фронт» Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ (фото)
«Сталевий фронт» Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ (фото)
Уряд зменшив перший внесок за програмою «єОселя» для деяких українців
Уряд зменшив перший внесок за програмою «єОселя» для деяких українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
36K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
9997
Дипломатичні наслідки Курської операції
9536
Росія атакувала Полтавщину ракетами

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua