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«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву
Ненад Лалович допомагає російській боротьбі уникати санкцій Міжнародного олімпійського комітету

Очільник Міжнародної федерації боротьби знову підтвердив свої проросійські погляди

Міжнародна федерація боротьби є однією з тих організацій, яка перебуває під суттєвим російським впливом. Що і не є дивним, адже серб Ненад Лалович має тісні зв'язки з Російською Федерацією: він має російське громадянство, яке було виявлене нещодавно, а також веде бізнес з країною-терористкою. Більше того, він був обраний президентом Міжнародної федерації боротьби на конгресі 2013 року в Москві, тож Росія супроводжує його протягом майже усього життя.  

У своєму інтерв'ю одному з російських пропагандистських ресурсів Лалович заявив, що шкодує, що на Олімпіаді будуть відсутні борці з РФ.

«Усім дуже шкода, що на олімпійському турнірі з боротьби немає російських спортсменів. Це вплине на конкуренцію, на видовищність, на те, як будуть дивитися наш вид спорту. Я очікую від олімпійського турніру високого рівня боротьби, але, звичайно, нам не вистачає тут топових росіян. Думаю, ми перший спорт, який повернув росіян на міжнародні змагання, почали з юніорів, кадетів. Але не на все ми можемо вплинути, на нові ввідні точно не можемо», – заявив Лалович.

Як зазначав Жан Беленюк у своєму інтерв'ю рік тому, ситуація у боротьбі буде дуже складною. Дійсно, Лалович не почув аргументи українського олімпійського чемпіона, і сприяв поверненню росіян будь-якою ціною.

Зокрема, на останній чемпіонат світу були допущені Заур Угуєв, Заурбек Сідаков, Абдулрашид Садулаєв та інші борці та борчині, які були помічені у підтримці війни в Україні. Щоправда, навіть членство Лаловича у Міжнародному олімпійському комітеті не допомогло йому лобіювати росіян до останнього.

Зокрема, у росіян були відібрані олімпійські ліцензії внаслідок рішення Комісії від Міжнародного олімпійського комітету, яка перевіряла «нейтральність» спортсменів з країн-терористок і відхилила більшість топових борців. Через це керівник Федерації боротьби Російської Федерації Михайло Маміашвілі прийняв рішення для всіх борців своєї країни відмовитися від Олімпіади. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: росія спорт Олімпіада чемпіонат світу бізнес спортивна боротьба Жан Беленюк Абдулрашид Садулаєв олімпійські ігри

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