Очільник Міжнародної федерації боротьби знову підтвердив свої проросійські погляди

Міжнародна федерація боротьби є однією з тих організацій, яка перебуває під суттєвим російським впливом. Що і не є дивним, адже серб Ненад Лалович має тісні зв'язки з Російською Федерацією: він має російське громадянство, яке було виявлене нещодавно, а також веде бізнес з країною-терористкою. Більше того, він був обраний президентом Міжнародної федерації боротьби на конгресі 2013 року в Москві, тож Росія супроводжує його протягом майже усього життя.

У своєму інтерв'ю одному з російських пропагандистських ресурсів Лалович заявив, що шкодує, що на Олімпіаді будуть відсутні борці з РФ.

«Усім дуже шкода, що на олімпійському турнірі з боротьби немає російських спортсменів. Це вплине на конкуренцію, на видовищність, на те, як будуть дивитися наш вид спорту. Я очікую від олімпійського турніру високого рівня боротьби, але, звичайно, нам не вистачає тут топових росіян. Думаю, ми перший спорт, який повернув росіян на міжнародні змагання, почали з юніорів, кадетів. Але не на все ми можемо вплинути, на нові ввідні точно не можемо», – заявив Лалович.

Як зазначав Жан Беленюк у своєму інтерв'ю рік тому, ситуація у боротьбі буде дуже складною. Дійсно, Лалович не почув аргументи українського олімпійського чемпіона, і сприяв поверненню росіян будь-якою ціною.

Зокрема, на останній чемпіонат світу були допущені Заур Угуєв, Заурбек Сідаков, Абдулрашид Садулаєв та інші борці та борчині, які були помічені у підтримці війни в Україні. Щоправда, навіть членство Лаловича у Міжнародному олімпійському комітеті не допомогло йому лобіювати росіян до останнього.

Зокрема, у росіян були відібрані олімпійські ліцензії внаслідок рішення Комісії від Міжнародного олімпійського комітету, яка перевіряла «нейтральність» спортсменів з країн-терористок і відхилила більшість топових борців. Через це керівник Федерації боротьби Російської Федерації Михайло Маміашвілі прийняв рішення для всіх борців своєї країни відмовитися від Олімпіади.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік