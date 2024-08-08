Нова причина для звільнення. Які зміни в законодавстві скоро набудуть чинності

Тепер працівників можна буде звільняти за розголошення комерційної таємниці

Тепер невиконання угоди про нерозголошення комерційної таємниці стане підставою для звільнення будь-якого працівника

З 27 вересня в Україні набувають чинності зміни до Кодексу законів про працю. Тепер працівників можна буде звільняти за розголошення комерційної таємниці. Про це повідомляє 24 бізнес.

Раніше звільнення за таке порушення стосувалося лише посадових осіб ТОВ, працівників за контрактом та з нефіксованим робочим часом.

Тепер невиконання угоди про нерозголошення комерційної таємниці стане підставою для звільнення будь-якого працівника.

Звільнення за розголошення комерційної таємниці буде законним за таких умов: