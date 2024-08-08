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Нова причина для звільнення. Які зміни в законодавстві скоро набудуть чинності

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Нова причина для звільнення. Які зміни в законодавстві скоро набудуть чинності
Тепер працівників можна буде звільняти за розголошення комерційної таємниці
фото: ckp.in.ua

Тепер невиконання угоди про нерозголошення комерційної таємниці стане підставою для звільнення будь-якого працівника

З 27 вересня в Україні набувають чинності зміни до Кодексу законів про працю. Тепер працівників можна буде звільняти за розголошення комерційної таємниці. Про це повідомляє 24 бізнес.

Раніше звільнення за таке порушення стосувалося лише посадових осіб ТОВ, працівників за контрактом та з нефіксованим робочим часом.

Тепер невиконання угоди про нерозголошення комерційної таємниці стане підставою для звільнення будь-якого працівника.

Звільнення за розголошення комерційної таємниці буде законним за таких умов:

  • Правила внутрішнього трудового розпорядку, що вимагають охороняти комерційну таємницю, мають бути схвалені трудовим колективом і доведені до відома всіх працівників.
  • Засекречені відомості повинні відповідати постанові №611.
  • Повинен бути дотриманий порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності згідно зі статтями 147-149 кодексу законів про працю.
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Теги: робота бізнес звільнення

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