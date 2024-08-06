Угорська компанія передала РФ підсанкційне обладнання для створення зброї – ЗМІ

Типовим покупцем високоточних різьбошліфувальних верстатів є російський центр зі створення озброєнь для сухопутних військ

Угорська фірма, що належить жителю Литви, поставила в Росію високоточні різьбошліфувальні верстати, вироблені в Італії на заводі німецької корпорації EMAG. Експорт такого обладнання в Росію з ЄС заборонений. Про це повідомляє The Insider.

Як зазначають журналісти, верстати завезли через Туреччину. У Росії типовим покупцем техніки такого рівня виступає навчально-виробничий центр «Титан-Барикади» – провідний центр зі створення озброєнь для сухопутних військ.

Ввозити подібні верстати в Росію заборонено європейськими правилами експортного контролю. Компанія EMAG не оголошувала про вихід із російського бізнесу, ба більше, її російське дочірнє ТОВ «ЕМАГ» у 2023 році збільшило обороти за виручкою з 450 млн до 2,2 млрд рублів. Проте, за правилами Євросоюзу компанія не має права продавати в Росію різьбошліфувальні верстати: ні безпосередньо, ні через третіх осіб.

Як зазначають експерти, передове європейське обладнання забезпечує значно вищу якість нарізання різьби. Коли йдеться про виробництво зброї, якість різьблення сильно впливає на точність. Висока якість деталей, що виготовляються, пояснює значну вартість обладнання. Різьбошліфувальний верстат Samputensili Machine Tools під час постачання російському держзамовнику може коштувати понад 340 млн рублів.

Нагадаємо, південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни РФ проти України постачала обладнання двом російським заводам, які виробляють ядерну зброю.

Як повідомлялося, західні санкції не змогли підірвати російське виробництво зброї, а Москві навіть вдалося збільшити виробництво своєї ключової зброї.

До слова, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі.