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Аналітики GMK Cente пояснили, які наслідки відмови «Укрзалізниці» продавати брухт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Аналітики GMK Cente пояснили, які наслідки відмови «Укрзалізниці» продавати брухт
УЗ втрачає від призупинення продажу понад 150 тис. т брухту приблизно на 0,8-1 млрд грн
ілюстративне фото: Depositphotos

Залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го

З вересня минулого року «Укрзалізниця» призупинила реалізацію металобрухту на відкритих аукціонах. Спочатку УЗ хотіла добитися права на експорт сировини, але не отримала дозволу від Кабміну. Відновити продаж планували весною, але до реалізації цього наміру справа не дійшла. Через це компанія втрачає кошти двічі – адже може заробити не тільки на брухті, але й на перевезенні цього брухту, пише GMK Center. 

«Металобрухт на складах – це двічі втрати держкомпанії. УЗ втрачає від призупинення продажу понад 150 тис. т брухту приблизно на 0,8-1 млрд грн. Крім того, компанія могла б додатково заробити на перевезеннях 150-200 тис. т брухту на рік», – вказують аналітики Центру.

Ситуація із зупинкою реалізації брухту вже парадоксальна, і показує повну безвідповідальність менеджменту «Укрзалізниці», підкреслюють у GMK Center.

«Якби сировина, яка потрібна покупцям, рік лежала на складі без руху у приватній компанії, і призводила до фінансових втрат, то відповідальні мінімум отримали б догану. Тим часом, УЗ пропонує ще вище підняти величезні тарифи на вантажоперевезення. На думку учасників ринку, ці тарифи треба знижувати, оскільки вони вже зробили багато українських компаній неконкурентоспроможними на зовнішніх ринках», – вказують аналітики.

Нагадаємо, залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го.

До цього, у 2022 році, «Укрзалізниця» успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок. Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив залізниці продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.

На цьому ж тижні «Укрзалізниця» скасувала низку довоєнних аукціонів з продажу металобрухту, які відбулися на початку лютого 2022 року. Було відмінено 50 лотів із продажу сировини в обсязі 33,8 тис. т, на загальну суму майже 300 млн грн.

Теги: Кабмін тарифи експорт Укрзалізниця ринок ProZorro

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