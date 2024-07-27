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В Україні значно подорожчає кава

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні значно подорожчає кава
Дорожчають як елітні зерна арабіки, так і бюджетніші сорти робусти
фото з відкритих джерел

Ціни на улюблений напій - піднімуться

Світові ціни на каву стрімко зростають, що змушує любителів цього напою готуватися до вищих цін та показаних проблем з якістю. Як повідомляє Bloomberg, подорожчання торкнулося як елітної арабіки, так і бюджетної надійності через перебої з постачанням із ключових країн-виробників, таких як В’єтнам та Бразилія.

Основними причинами зростання ціна є несприятливі погодні умови, зокрема посуха у В’єтнамі та Бразилії, що призвело до дефіциту та зниження якості зерна. Крім того, зростаючий попит на каву в Китаї та інших країнах, а також програмування забезпечують справедливу оплату фермерам також сприяють підвищенню ціни.

Розрив між цінами на арабіку та надійно змушує компанії шукати дешевші альтернативи, що може призвести до зниження якості кави у кав'ярнях. Крім того, нові екологічні вимоги ЄС щодо імпорту кави можуть більше обмежити постачання та спричинити подальше зростання ціни.

Зростання ціни на каву спричинене лише погодними умовами. Значний розрив у вартості між арабською та міцною змушує виробників шукати дешевші, але менш якісні зерна, що не менше позначаються на смаку кави та призведе до підвищення ціни у кав'ярнях.

 Зростаючий попит на каву в країнах, що розвиваються, таких як Китай, створює додатковий тиск на ринок. Дедалі більше компаній усвідомлюють необхідність справедливої ​​оплати праці фермерів, що також впливає на кінцеву вартість продукту. Адже якщо ціни на каву не ростуть, виробники можуть відмовитися від її вирощування на експорт інших культур.

Нові екологічні вимоги Європейського Союзу щодо імпорту кави, спрямовані на боротьбу зі знешкодженням, також можуть призвести до обмеження поставок та подальшого зростання ціни. Лише деякі країни-виробники готові виконувати ці вимоги, що створюють додаткові труднощі для імпортерів та вартість кави для споживачів.

У результатах кавоманам зовсім не лише платити більше за свою улюблену каву, а й бути обережними щодо можливого фальсифікації та зниження якості напою.

Нагадаємо, що кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.

 

Теги: вирубування лісу експорт Китай ринок закон Бразилія підвищення цін какао обмеження

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