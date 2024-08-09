Економіку Росії чекає «різке охолодження» – Bloomberg

Конкуренція між військовими та цивільними секторами за працівників та скорочення робочої сили ще більше вдарять по економіці країни-агресорки

Російська економіка починає різко гальмувати. Підтримувана масштабними держвидатками, пов'язаними з війною, вона дійшла до краю у низці ключових галузей. За словами аналітиків, у другій половині року темпи зростання, ймовірно, скоротяться вдвічі.

Хоча у II кварталі ВВП зріс приблизно на 4%, у другому півріччі темпи зростання можуть виявитися вдвічі нижчими. Про це свідчить опитування економістів, проведене Bloomberg.

«Перегріта російська економіка, що викликано величезними витратами Кремля на вторгнення в Україну, може скоро різко «охолонути» на тлі посилення обмежень у ключових секторах, які досі сприяли зростанню», – йдеться у публікації.

Декілька проблем підривають довгостроковий потенціал зростання, серед них погана демографія, високі питомі трудовитрати, жахливий інвестиційний клімат. У більш короткостроковій перспективі зростання може сповільнитися через посилення грошової політики (Банк Росії підвищив ставку до 18% і дав зрозуміти, що може підняти її до 20%) і закриття програми пільгового іпотечного кредитування, яке вдарить по будівельному та банківському секторах. Пільгова іпотека досі дозволяла їм нарощувати бізнес, не звертаючи особливої ​​уваги підвищення вартості позик.

Військова промисловість Росії, що бурхливо зростає, упирається в стелю через жорстку конкуренцію за робочу силу, граничне завантаження потужностей і скорочення доступу до імпортних комплектуючих. Цивільні галузі «навряд чи зможуть стати альтернативним драйвером зростання, оскільки все більше споживачів стикаються з реальністю запозичень за ставками 20% і вище».

Медіанна оцінка зростання ВВП у III та IV кварталах, дана опитаними Bloomberg економістами, – 2,3% та 1,7% відповідно.

Конкуренція між військовими та цивільними секторами за працівників та скорочення робочої сили в результаті від'їзду з країни противників війни, рекрутування на неї сотень тисяч осіб та величезних втрат (понад півмільйона людей було вбито та поранено, за оцінкою британської військової розвідки), призвела до гігантської нестачі робочих рук. Росстат оцінює дефіцит у 2 млн працівників.

Статистика вже показала помітне падіння активності у червні практично у всіх секторах. За даними міністерства економіки, річне зростання в промисловості склало 4,6% після 9,1% у травні, в оптовій торгівлі – 1,8% після 11,1%, у будівництві – 1,2% після 7%, у сільському господарстві – спад на 0,3% після зростання на 1%.