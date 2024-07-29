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Україна має лібералізувати вантажні залізничні перевезення та знизити тариф – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна має лібералізувати вантажні залізничні перевезення та знизити тариф – експерт
«Укрзалізниця» розглядає можливості збільшення тарифів
фото: depositphotos.com

Директор з транспорту «Ост-Вест Логістік Нетцверк» оцінив ініціативу Укрзалізниці щодо гармонізації тарифів на вантажні перевезення

«Укрзалізниця», як монополіст на ринку вантажних залізничних перевезень, тримає бізнес у заручниках і не дослухається до позиції своїх клієнтів, навіть маючи всі підстави для зниження тарифу. Тому ринок цих перевезень має бути лібералізований. Про таке заявив директор з транспорту «Ост-Вест Логістік Нетцверк» Микола Сайгак, коментуючи ініціативу керівництва УЗ щодо гармонізації тарифів на вантажні перевезення, які призведуть до їх підвищення.

«Укрзалізниця» розглядає можливості збільшення тарифів, тому що усі козирі у них на руках, а бізнес – заручник, у якого поки немає альтернативи. Але треба пригадати, що у цьому році поновилися перемовини з Єврокомісією з приводу лібералізації транспорту в Україні – а саме, що необхідно забирати в «Укрзалізниці» монопольне становище на ринку залізничних транспортних перевезень. До кінця року має бути прийнятий якийсь закон і виділені кошти на лібералізацію ринку. Тоді буде виникати конкуренція у залізничних перевезеннях, і «Укрзалізниці» потрібно буде зменшувати тарифи», – пояснив він.

Зараз же, за його словами, керівництво УЗ ігнорує позицію бізнесу і не дослухається до рекомендацій, навіть якщо ці рекомендації продиктовані ринком.

«Зараз усе, що бізнес каже, проходить повз вуха. Навіть сьогодні на нараді говорили, що вартість зерновоза парку ЦТЛ коштує 1250 грн – при тому, що приватний парк пропонує значно менші ставки. Було звернення до «Укрзалізниці» про те, що вам також потрібно зменшувати ставки, щоб була ефективніша робота вашого парку. Але Укрзалізниця робить те, що вважає за потрібне, на жаль», – резюмував експерт.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк також заявив, що експортні вантажопотоки фактично досягли довоєнного рівня, тож зараз «Укрзалізниця» може не тільки нарощувати обсяги перевезень, а й конкурувати з ринком автоперевезень, якщо знизить тарифи на перевезення вантажів.

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Теги: ринок бізнес Укрзалізниця тарифи

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