«Газпром» припинив продаж газу на 2022 рік

У графіку газових торгів наразі залишився лише контракт на 2023 рік

Росія напередодні зими створює в Європі енергетичну кризу

Російська компанія «Газпром експорт» прибрала зі своєї електронної торгової платформи усі контракти на 2022 рік, про що повідомляє низка російських ЗМІ.

Згідно з повідомленням, «Газпром експорт» прибрав з розкладу торгів у своїй електронній платформі всі контракти на наступний рік.

В агентстві нагадали, що пропозиції на перший квартал і весь 2022 рік зникли після рішення німецького суду, який постановив не звільняти «Північний потік – 2» від норм газової директиви Європейського Союзу. Зазначається, що ці норми можуть затримати запуск магістралі.

За інформацією ЗМІ, у графіку торгів на минулому тижні стояли контракти на 2023 рік і аукціони на зиму 2022/23. У графіку на тиждень з 27 вересня по 1 жовтня залишився лише контракт на 2023 рік.

Однак, додали в агентстві, на майданчику останні продажі на зиму 2022/23 були здійснені 7 вересня, надалі укладалися лише угоди на 2023 рік.

Загалом з 1 по 24 вересня на електронній платформі торгів «Газпром експорту» було продан 926 млн куб.м газу після 1,008 млрд куб.м у серпні. З початку 2021 року продажі досягли 7,066 млрд куб.м.

У Європі триває енергетична криза: наразі слідом за газом б’ють рекорди й ціни на вугілля.

Нагадаємо, ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників.

Як відомо, Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Також нагадаємо, що ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

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