Слідом за Угорщиною ще одна держава почала отримувати російський газ в обхід України

Росія почала прокачувати газ в Угорщину і Хорватію через «Турецький потік»

Російський газовий монополіст «Газпром» заявив про початок постачання газу не лише до Угорщини, а й до Хорватії в обхід України. Постачання газу відбувається через «Турецький потік», повідомляє пресслужба «Газпрому».

«Постачання цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини і завершенню розширення в Болгарії і Сербії національних газотранспортних систем, де оператори «Булгартрансгаз» ЕАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції», – зазначають у заяві.

Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

«Оператор ГТС України у п’ятницю вранці повідомив, що заявка на транзит не надійшла, хоча потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 1 жовтня 2021 по 30 вересня 2022). Там зазначили також, що через те, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.

Всього між Москвою та Будапештом було укладено два контракти, сумарний обсяг за ними – до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років.

Як відомо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Як уже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.

Станом на 1 жовтня ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів.