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Центр економічного відновлення закликав до лібералізації ринку електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Центр економічного відновлення закликав до лібералізації ринку електроенергії
«Найголовніше – це наявний ресурс, при чому внутрішнього виробництва»
фото з відкритих джерел

Проблеми в енергетиці ставлять під загрозу економічне відновлення, – експерт

Центр економічного відновлення виступає за повну лібералізацію енергетичного ринку та скасування цінових обмежень (прайс-кепів – ред.) на ринку електроенергії.

Про це заявив керівник напряму енергетика та клімат в Центрі економічного відновлення Володимир Бужан в ході обговорення у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) питання щодо перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії.

Зокрема він пояснив, що наразі через проблеми в енергетиці фінансування енергетичних проєктів за усіма видами генерації є економічно недоцільним.

«Для будівництва нової генерації нам потрібні економічно привабливі умови. Перше – це за умови відсутності боргів. Другий момент – це прогнозованість умов на ринку, певні очікування з боку учасників ринку. Вони мають відповідати саме ринковим умовам, щоб забезпечити економічну привабливість», – сказав Бужан.

Він підкреслив, що проблеми в енергетиці ставлять під загрозу економічне відновлення, оскільки без електроенергії економіки не буде. Бужан додав, що найкращим і найдешевшим на сьогодні рішенням для підвищення сталості енергосистеми є забезпечення власного виробництва електроенергії.

«Найголовніше – це наявний ресурс, при чому внутрішнього виробництва. Тому наш Центр підтримує лібералізацію ринку і скасування прайс-кепів», – підсумував він.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.

Теги: енергетика НКРЕКП тарифи

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