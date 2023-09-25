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Українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно знати
Споживачі можуть платити за електрику за спеціальним тарифом і економити на комунальних платежах
фото з відкритих джерел

Двозонний лічильник дає змогу майже вдвічі зменшити витрати на оплату електроенергії

Українські споживачі можуть платити за електрику за спеціальним тарифом і економити на комунальних платежах. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник електроенергії. Про це повідомила компанія-постачальник YASNO на своїй офіційній сторінці в Facebook.

У чому особливість двозонного лічильника?

Двозонний лічильник дає змогу майже вдвічі зменшити витрати на оплату електроенергії. На відміну від звичайного лічильника він фіксує не лише кількість використаних кіловатів, а й час, коли вони були витрачені. Тому власники двозонних лічильників платять менше за електрику, використану в нічні години.

Денний і нічний тарифи на електрику

Зони лічильника ділять час доби на два періоди, які оплачуються за різними тарифами:

  • «День» – час із 7:00 до 23:00;
  • «Ніч» – час із 23:00 до 7:00.

Удень споживання електроенергії рахується за звичайним тарифом – 2,64 грн. Нічний тариф удвічі нижчий – 1,32 грн.

Як знімати показники двозонного лічильника?
На екрані двозонного лічильника відображаються показання споживання в денні години, в нічний час і загальний обсяг спожитої енергії. Під час зняття показань потрібно фіксувати всі три цифри.

Передавати показники потрібно самостійно так само як і у випадку з однозонним лічильником: за два дні до кінця місяця і за перші три дні нового місяця.

Якщо ваш лічильник є частиною автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, дані передаватимуться без участі споживача.

Як встановити двозонний лічильник?

Двозонний лічильник встановлюється оператором системи розподілу електроенергії. Для цього необхідно подати заявку на встановлення і переконатися, що за вашим особовим рахунком немає заборгованості.

«Уже в наступній платіжці нарахування буде з нічним тарифом. В особистому кабінеті інформація оновиться десь через 10 днів», – пояснили в компанії.

Як економити електрику з двозонним лічильником?

Щоб ефективно використовувати двозонний лічильник, перегляньте графік своїх домашніх справ, які вимагають використання електроприладів. Щоб заощадити, запускайте після 23 години енергоємну побутову техніку, яка працює в автономному режимі:

  • пральну машину-автомат;
  • посудомийну машину;
  • електричні водонагрівачі.

Не варто залишати без нагляду на ніч готування їжі в електродуховці, хлібопічці або мультиварці. Така економія може призвести до сумних наслідків – зіпсованих продуктів або навіть пожежі.

Також розумно підходьте до власного режиму дня і не намагайтеся переробити всі домашні справи вночі. Нестача сну швидко призводить до нервового виснаження та проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, уряд не має жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання, оскільки станом на зараз енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.

До слова, ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

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Теги: електроенергія тарифи ціни

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