Українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно знати

Споживачі можуть платити за електрику за спеціальним тарифом і економити на комунальних платежах

Двозонний лічильник дає змогу майже вдвічі зменшити витрати на оплату електроенергії

Українські споживачі можуть платити за електрику за спеціальним тарифом і економити на комунальних платежах. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник електроенергії. Про це повідомила компанія-постачальник YASNO на своїй офіційній сторінці в Facebook.

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У чому особливість двозонного лічильника?

Двозонний лічильник дає змогу майже вдвічі зменшити витрати на оплату електроенергії. На відміну від звичайного лічильника він фіксує не лише кількість використаних кіловатів, а й час, коли вони були витрачені. Тому власники двозонних лічильників платять менше за електрику, використану в нічні години.

Денний і нічний тарифи на електрику

Зони лічильника ділять час доби на два періоди, які оплачуються за різними тарифами:

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«День» – час із 7:00 до 23:00;

«Ніч» – час із 23:00 до 7:00.

Удень споживання електроенергії рахується за звичайним тарифом – 2,64 грн. Нічний тариф удвічі нижчий – 1,32 грн.

Як знімати показники двозонного лічильника?

На екрані двозонного лічильника відображаються показання споживання в денні години, в нічний час і загальний обсяг спожитої енергії. Під час зняття показань потрібно фіксувати всі три цифри.

Передавати показники потрібно самостійно так само як і у випадку з однозонним лічильником: за два дні до кінця місяця і за перші три дні нового місяця.

Якщо ваш лічильник є частиною автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, дані передаватимуться без участі споживача.

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Як встановити двозонний лічильник?

Двозонний лічильник встановлюється оператором системи розподілу електроенергії. Для цього необхідно подати заявку на встановлення і переконатися, що за вашим особовим рахунком немає заборгованості.

«Уже в наступній платіжці нарахування буде з нічним тарифом. В особистому кабінеті інформація оновиться десь через 10 днів», – пояснили в компанії.

Як економити електрику з двозонним лічильником?

Щоб ефективно використовувати двозонний лічильник, перегляньте графік своїх домашніх справ, які вимагають використання електроприладів. Щоб заощадити, запускайте після 23 години енергоємну побутову техніку, яка працює в автономному режимі:

пральну машину-автомат;

посудомийну машину;

електричні водонагрівачі.

Не варто залишати без нагляду на ніч готування їжі в електродуховці, хлібопічці або мультиварці. Така економія може призвести до сумних наслідків – зіпсованих продуктів або навіть пожежі.

Також розумно підходьте до власного режиму дня і не намагайтеся переробити всі домашні справи вночі. Нестача сну швидко призводить до нервового виснаження та проблем зі здоров'ям.

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Нагадаємо, уряд не має жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання, оскільки станом на зараз енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.

До слова, ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.