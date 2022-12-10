«Цифровий концтабір». Як розводять конспірологію навколо е-гривні

Розробка власної цифрової валюти стартувала в Україні ще у 2016 році

Змови масонів і рептилоїдів, чіпування через вакцинацію, розповсюдження коронавірусу вишками 5G, віра в пласку Землю… Теорії змови, як дико і недолуго вони не виглядали б, мають величезну армію прихильників. Загальнодоступність всесвітньої мережі суттєво полегшила розповсюдження цих ідей.

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Нещодавно до таких теорій додалася ще одна – про наміри українського уряду і транснаціональних корпорацій створити в Україні «цифровий концтабір», запровадивши електронну гривню. Центр стратегічних комунікацій пояснює, як конспірологи вкотре намагаються посіяти паніку серед українців і до чого тут новий платіжний засіб.

Що таке е-гривня?

Цифрова гривня (електронна гривня, е-гривня) – це електронна форма української грошової одиниці. Згідно із задумом Національного банку України, цифрові гроші виконуватимуть всі функції грошей, ефективно доповнюючи готівкову і безготівкову форми розрахунків.

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Е-гривня має стати українським варіантом CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифровою валютою центрального банку (в нашому випадку – НБУ).

Чим е-гривня відрізняється від криптовалют та безготівкової гривні?

Так само як зі звичними для багатьох криптовалютами, в основу CBDC покладено технологію блокчейну. Але ключова відмінність е-гривні полягає в тому, що випускати та контролювати її кількість має право лише НБУ. До того ж, цифрова гривня має бути забезпечена валютними резервами держави. Тобто, одна е-гривня дорівнює одній звичайній гривні і є її цифровим відповідником.

Безготівкові кошти існують у вигляді записів на банківських рахунках. Е-гривня генерується у формі унікального коду (аналог номеру на банкноті). Цифрові кошти зберігаються на спеціальному електронному гаманці. Під час розрахунків е-гривні переводяться з одного гаманця на інший. Роль посередників (комерційних банків) у таких транзакціях зведена до мінімуму, або ж взагалі відсутня.

Коли з’явилась е-гривня?

Розробка власної цифрової валюти стартувала в Україні ще у 2016 році. У 2018 році НБУ спільно зі Світовим банком та провідними іноземними й українськими аудиторськими і фінтех-компаніями реалізували закритий проєкт з емісії обмеженої кількості е-гривні та проведення розрахунків.

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Законодавча база для функціонування е-гривні з’явилася у 2021 році: 30 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про платіжні послуги», через місяць його підписав президент Володимир Зеленський. Закон адаптує українське законодавство до норм Європейського Союзу. А також надає НБУ право емісії цифрової гривні та визначає її як законний платіжний засіб на території України.

У вересні Нацбанк запустив проєкт «Е-гривня» для отримання зворотного зв’язку від представників ринку фінансових послуг та цифрових активів. Наприкінці листопада цього року відбулася презентація концепції е-гривні.

Саме цей захід вочевидь став приводом для старту чергової дезінформаційної кампанії, яку розгорнули конспірологи зі стажем.

Хто і як намагається залякати українців?

В основі будь-якої теорії змови – страх перед невідомим і бажання пояснити незрозуміле явище чиїмось злим умислом. Автори «вкидів» прораховують психологічні особливості аудиторії і намагаються бити по її больових точках.

Початком кампанії можна вважати допис блогера-конспіролога Антона Гури від 27 листопада. Він стверджує, що цифрові гроші – результат глобальної змови, «єдина світова валюта.., не забезпечена… ні товаром, ні золотом», якої «не існує в паперовому вигляді». Далі йдуть просторікування про «термін придатності», «прив’язку» цифрових грошей до конкретного регіону та апокаліптичні прогнози щодо запланованої (!) гіперінфляції й колапсу банківської системи заради забезпечення домінування е-гривні. І як фінал – те саме чіпування.

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Уже буквально з перших рядків допису зрозуміло, що він розрахований на осіб, які мають досить недалекі уявлення про гроші. Адже закид про «незабезпеченість золотом» у час, коли дорогоцінними металами не забезпечена жодна валюта в світі, щонайменше дивний. Коментувати «чіпи в пальцях» та інші фантазії навряд чи варто.

Антон Гура розвинув ідеї побудови «цифрового концтабору» у відео на своєму Youtube-каналі, яке набрало півсотні тисяч переглядів за тиждень.

Підтримав колегу і львівський конспіролог Остап Стахів. Його відео подивилися ще 37 тисяч глядачів.

Соратник Стахіва з Херсона Кирило Стрємоусов до цієї кампанії однодумців-антивакцинаторів не долучився. З поважної причини.

Допис Гури почав ширитися російською соцмережею «Вконтакте». За тиждень його опублікували десятки профілів, зареєстровані переважно на жінок пенсійного віку з Іркутська, Самари та інших міст РФ. Яких дивним чином зацікавили перспективи «цифрового рабства» в Україні. Понад 200 разів текст було скопійовано в коментарі. Регулярно допис обростав новими «подробицями»: інформація ставала пересланою «від доброї знайомої», «від друга з банківського сектору» тощо.

В українському сегменті Facebook на дискредитацію е-гривні було спрямовано істеричний пост, опублікований в неділю, 4 грудня, на сторінці, зареєстрованій на ім’я Стелли Микитенко. Надрукований капслоком текст рясніє знаками оклику, апелює до емоцій і спрямований на максимальне нагнітання паніки.

На відміну від опусів Гури чи Стахіва, дана публікація намагається залякувати не чіпуванням, а загрозою втрати всіх накопичень і майна найближчими днями. Вочевидь, автор намагається зіграти на колективній травмі українців, предки яких пережили розкуркулення, колективізацію і Голодомор.

Допис отримав близько сотні прямих репостів, його скріншот розійшовся по групах у Facebook, Viber- і Telegram-чатах. До честі користувачів, у багатьох спільнотах він супроводжувався коментарями на кшталт «немає більше сечі терпіти ці пекельні борошна». Але абсурдність допису збагнули не всі. Знайшлося немало тих, хто сприйняв це «попередження» серйозно.

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Чому не варто довіряти конспірологам?

Для Антона Гури і Остапа Стахіва це вже далеко не перша тема, яку вони намагаються осідлати.

Перший гучний публічний перформанс Гури відбувся у березні 2020 року, на початку пандемії COVID-19. «Заради експерименту» блогер злітав до Мілана. Повернувшись до України, він вів стрім з салону літака та з аеропорту «Бориспіль», стверджуючи, що пасажири інфіковані.

Як з’ясувалося згодом, ні в кого з них коронавірусу не виявили. Але новину про «коронавірусний літак» розповсюдили чимало новинних ресурсів, багатьом з них довелося її спростовувати.

Після розповсюдження фейку Гура став «медичним експертом» для видання Klymenko Time. Воно належить колишньому міністру доходів і зборів часів Януковича Олександру Клименку, який втік з України після перемоги Революції Гідності. Не маючи медичної освіти, блогер пристав на жорстку антивакцинаторську позицію. Паралельно він включився в коментування газопостачання, комунальних тарифів, екологічних проблем, роботи правоохоронних органів тощо.

Наразі Гура спілкується з аудиторією через Telegram-канал (понад 110 тисяч підписників), Youtube-канал (понад 120 тисяч підписників), Facebook (понад 10 тисяч підписників).

Його відео в TikTok набирають десятки тисяч переглядів, а найпопулярніші – навіть півтора мільйона і більше.

Сьогодні його ключові теми співзвучні російській пропаганді. Йдеться, зокрема, про:

дискредитацію мобілізації в Україні та популяризацію ухиляння від неї;

розповсюдження чуток про відключення електрики через змову уряду і бізнесу (а не через російські обстріли);

нагнітання панічних настроїв, шляхом повторення меседжів з анонімних проросійських Telegram-каналів.

З огляду на це, не викликає подиву те, що 24 лютого блогер випустив відео із закликом «не агресувати» на російських військових і фактично змиритися з окупацією.

Гура неодноразово розповсюджував фейки, маніпуляції та робив заяви, спрямовані на дискредитацію української держави та дестабілізацію суспільно-політичної ситуації.

Львів’янин Остап Стахів також набув популярності на хвилі антивакцинаторської істерії. У листопаді 2021 року СБУ оголосила йому підозру за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Він вийшов з СІЗО під заставу майже 1 млн гривень. Матеріали справи не розголошувались. Але слідство повідомляло про наявність доказів того, що антивакцинаторський рух в Україні координується російськими спецслужбами. Примітно, що херсонський антивакцинатор Стрємоусов, який їздив на суди до Львова підтримувати Стахіва, після захоплення рідного міста росіянами обійняв високу посаду в окупаційній адміністрації.

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Профіль Стелли Микитенко у Facebook має вигляд сторінки бота. Фото користувача відсутнє, більшість публікацій – це репости конспірологічних дописів: про змови сіоністів, глобалістів, масонів. Розповсюджуючи проросійські наративи (зокрема, про відключення електрики), сторінка мімікрує під патріотичну, вітаючи підписників з Днем Збройних сил України та використовуючи переважно українську мову. Серед репостів помітне місце займають дописи прибічників конспірологічного руху «громадян СРСР», які підписують себе «чоловіками» і «жінками». Вони стверджують, що Радянський Союз все ще існує, вважають радянський рубль дійсним платіжним засобом, а незалежні держави, зокрема Україну – територіями, що опинилися під владою глобальних корпорацій.

Звичайно, можна вважати подібних конспірологів і антивакцинаторів фріками, не гідними уваги. Але учасники викритої нещодавно в Німеччині підпільної організації райхсбюргерів, яких підозрюють у підготовці держперевороту, також сповідують схожі погляди. Вони вважають себе підданими Німецької імперії і відмовляють державним інституціям ФРН у легітимності.

Реагувати на такі загрози мають правоохоронні органи. Відповідальним громадянам варто дотримуватися інформаційної гігієни, не довіряти надто емоційним публікаціям, критично ставитися до інформації та сумнівних блогерів і конспірологів. Особливо тих, чиї зв’язки з росіянами не так важко відстежити.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки