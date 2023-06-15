Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко

Міненерго не прогнозує значного коливання цін після скасування прайс-кепів на енергетичному ринку

Ціна на ринку електроенергії України має давати можливість імпортувати електроенергію з Європи для забезпечення потреб бізнесу. Про це повідомив у коментарі ExPro міністр енергетики Герман Галущенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми йдемо в Європу і ціна на ринку електроенергії має відповідати певним трендом. Вона має давати можливість імпортувати електроенергію для забезпечення потреб бізнесу», – вказав Галущенко.

За його словами, на сьогодні немає прогнозу щодо значного коливання цін – як мінімум на літо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є механізми, є бажання подивитись як ринок буде працювати. І потім, у разі необхідності, прайс-кепи можуть знову ввести досить швидко», – уточнив він, коментуючи можливу лібералізацію на ринку.

«Щодо можливого варіанту нових прайс-кепів – якраз Регулятор запустив процедуру, щоб мати швидку можливість у будь-який момент їх повернути», – пояснив він.

Галущенко підкреслив, що дуже важливо показати, що ми рухаємось у європейському напрямку і подивитись як буде функціонувати вільний ринок.

Напередодні в Укренерго заявили, що скасування прайс-кепів дозволило б безперешкодно імпортувати електроенергію з Європи, тому системний оператор буде звертатися на НКРЕКП з пропозицією встановити таке регулювання, яке б не загрожувало енергетичній безпеці української енергосистеми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії (з 30 червня цього року), а вже 8 червня переглянула розмір цінових обмежень на ринку.