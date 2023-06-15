Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко
Герман Галущенко
фото з відкритих джерел

Міненерго не прогнозує значного коливання цін після скасування прайс-кепів на енергетичному ринку

Ціна на ринку електроенергії України має давати можливість імпортувати електроенергію з Європи для забезпечення потреб бізнесу. Про це повідомив у коментарі ExPro міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми йдемо в Європу і ціна на ринку електроенергії має відповідати певним трендом. Вона має давати можливість імпортувати електроенергію для забезпечення потреб бізнесу», – вказав Галущенко.

За його словами, на сьогодні немає прогнозу щодо значного коливання цін – як мінімум на літо.

«Є механізми, є бажання подивитись як ринок буде працювати. І потім, у разі необхідності, прайс-кепи можуть знову ввести досить швидко», – уточнив він, коментуючи можливу лібералізацію на ринку.

«Щодо можливого варіанту нових прайс-кепів – якраз Регулятор запустив процедуру, щоб мати швидку можливість у будь-який момент їх повернути», – пояснив він.

Галущенко підкреслив, що дуже важливо показати, що ми рухаємось у європейському напрямку і подивитись як буде функціонувати вільний ринок.

Напередодні в Укренерго заявили, що скасування прайс-кепів дозволило б безперешкодно імпортувати електроенергію з Європи, тому системний оператор буде звертатися на НКРЕКП з пропозицією встановити таке регулювання, яке б не загрожувало енергетичній безпеці української енергосистеми.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії (з 30 червня цього року), а вже 8 червня переглянула розмір цінових обмежень на ринку.

Теги: НКРЕКП Укренерго Герман Галущенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З травня 2023 по квітень 2027 року компанія «Азот» щомісяця буде виплачувати на користь «Черкасиобленерго» 34,3 млн грн
Як випарувалися 2 млрд грн. Найбільші підприємства Черкас розв’язують корупційний ребус Енергобезпека
Вчора, 10:31
«Донбасенерго»
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
12 червня, 17:17
Ущаповський: «Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії»
НКРЕКП видала першу ліцензію зі зберігання енергії
8 червня, 16:24
НКРЕКП планує 8 червня переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
8 червня, 11:25
«На думку ГО «Перша енергетична рада», встановлення нових цінових обмежень на ринку електричної енергії на запропонованих рівнях не вирішує завдання належної підготовки до наступного опалювального сезону»
Скасування цінових обмежень дозволить вільно імпортувати електроенергію для проходження зими – «Перша енергетична рада»
7 червня, 15:59
Поступове зростання тарифу затверджено для компаній, на території розташування яких не ведуться бойові дії та немає рішень стосовно застосування персональних санкцій
Завдяки новим тарифам на розподіл обленерго зможуть підготуватись до зими – «Розумні електромережі України»
24 травня, 19:10
Поточний тариф не дозволяє обленерго виконувати свої фінансові зобов’язання
НКРЕКП проведе відкриті слухання щодо встановлення тарифів на розподіл електроенергії
20 травня, 16:44
Тарифи на електроенергію знову зростатимуть
Українці можуть побачити нові суми у платіжках за електроенергію вже з червня
19 травня, 07:00
На атомних електростанціях триває сезонна ремонтна кампанія
В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців
16 травня, 16:09

Економіка

Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко
Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко
«Укренерго» буде просити НКРЕКП скасувати граничні ціни задля енергетичної безпеки України
«Укренерго» буде просити НКРЕКП скасувати граничні ціни задля енергетичної безпеки України
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Україна розпочинає будівництво магістральних водогонів
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Україна розпочинає будівництво магістральних водогонів
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
Скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія – екс-міністр
Скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія – екс-міністр
Молоко дешевшає: експерти розповіли, що відбувається на ринку
Молоко дешевшає: експерти розповіли, що відбувається на ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
8367
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
7952
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
7915
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
6695
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту