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Як випарувалися 2 млрд грн. Найбільші підприємства Черкас розв’язують корупційний ребус

Енергобезпека
Наталка Прудка glavcom.ua
Як випарувалися 2 млрд грн. Найбільші підприємства Черкас розв’язують корупційний ребус
З травня 2023 по квітень 2027 року компанія «Азот» щомісяця буде виплачувати на користь «Черкасиобленерго» 34,3 млн грн
фото з відкритих джерел

Справа Крючкова. Черкаський «Азот» повертатиме «Черкасиобленерго» виведені космічні суми

Після шестирічної судової тяганини енергопостачальна компанія «Черкасиобленерго» нарешті домоглася повернення майже 2 млрд грн, незаконно виведених з підприємства попереднім керівництвом обленерго протягом 2015-2016 років. У травні – червні між «Черкасиобленерго» та черкаським «Азотом» (входить до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа – «Главком») підписано дві мирові угоди на загальну суму майже 2 млрд грн. Угоди були узгоджені Міністерством енергетики, яке є органом управління 46% акцій обленерго, Черкаською військовою адміністрацією та затверджені судом. Про це повідомив голова правління «Черкасиобленерго» Олег Самчук. Топ-менеджер наголосив, що через інфляцію борг значно знецінився за сім років.

У 2016 році еквівалент 2 млрд грн складав понад $78,4 млн, а в 2023 році – лише $55 млн. Отже, організатори схеми «нагріли» жертву на $23 млн!

Мирові угоди узгоджені Міністерством енергетики, Черкаською військовою адміністрацією та затверджені судом, – повідомив голова «Черкасиобленерго» Олег Самчук на брифінгу в Черкасах
Мирові угоди узгоджені Міністерством енергетики, Черкаською військовою адміністрацією та затверджені судом, – повідомив голова «Черкасиобленерго» Олег Самчук на брифінгу в Черкасах
фото з відкритих джерел

За даними Олега Самчука, щомісяця з травня 2023 по квітень 2027 року «Азот» буде виплачувати на користь «Черкасиобленерго» 34,3 млн. грн. Кошти будуть спрямовані на рахунок зі спеціальним режимом використання – звідти будуть автоматично перераховуватися на погашення боргу обленерго перед ДП «Енергоринок», який виник в 2015-2016 роках за часів попереднього керівництва. І лише після покриття боргу перед «Енергоринком» в сумі 602 млн грн, задоволення вимог інших кредиторів на суму 119 млн грн решта коштів піде на модернізацію електромереж Черкащини.

Ухвалами Господарського суду Черкаської області (від 15 травня 2023 та від 1 червня 2023 у справах № 925/965/16 та 925/819/17) задоволено заяви приватного та державного виконавців про затвердження мирових угод між «Азотом» та «Черкасиобленерго» на загальну суму 1,98 млрд грн (з урахуванням пені та 3% інфляційних втрат).
Черкаський «Азот» – одне з найбільших хімічних підприємств України та найбільше з виробництва хімічних добрив
Черкаський «Азот» – одне з найбільших хімічних підприємств України та найбільше з виробництва хімічних добрив
фото з відкритих джерел

Як виник захмарний борг?

Історія формування фіктивного боргу набула розголосу після того, як під час президентської кампанії в 2019 році відбулася резонансна екстрадиція з Німеччини Дмитра Крючкова, колишнього народного депутата та ексголови правління холдингової компанії «Енергомережа». У результаті досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України було з’ясовано, що через цю структуру у 2015 році були організовані схеми виведення коштів з обленерго в Харкові, Черкасах і Запоріжжі, контрольним пакетом яких володіє держава. Крючков – ключовий фігурант масштабних схем. У 2018 році він був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців. У свою чергу детективи НАБУ затримали Крючкова після його екстрадиції з Німеччини, але згодом він був звільнений під заставу і до цього часу перебуває на волі.

Перед екстрадицією депутата журналісти програми «Схеми» оприлюднили записи телефонних розмов Дмитра Крючкова, автентичність яких підтвердила незалежна експертиза у США. Серед співрозмовників Крючкова, чиї голоси було ідентифіковано, – Ігор та Григорій Суркіси.

Журналісти стверджували, що колишній нардеп Крючков через «Енергомережу» діяв в інтересах братів Суркісів – їх представники входили до керівних органів «Енергомережі».

Сам Крючков заявив, що не має наміру співпрацювати зі слідством, оскільки директор НАБУ Артем Ситник начебто отримав хабар на $500 тис. за його справу.

«Главком» детально описував схеми того, як Крючков разом із колишньою головою правління «Черкасиобленерго» Світланою Кузьмінською вивів з «Черкасиобленерго» згадані 2 млрд грн. Згадані особи створили схему, за якою завод «Азот», «Черкасиобленерго» та фірма «Енергомережа» домовились про переуступку боргу. Згідно з умовами договору, «Черкасиобленерго» на чолі з Світланою Кузьмінською погодилося, щоб всупереч закону «Про електроенергетику», завод «Азот» платив за спожиту електроенергію не обленерго, а третій компанії. У результаті обленерго щомісяця не отримувало від «Азоту» 100 млн грн – вартість щомісячних поставок електроенергії на підприємство. Але сам «Азот» нічого не був винен, адже борги за електроенергію зобов`язалася сплачувати «Енергомережа», якою тоді керував Дмитро Крючков, але в дійсності він нічого не платив. А тому й обленерго не мало чим платити за електроенергію, придбану в ДП «Енергоринок» і доставлену споживачам.

Як виводили гроші з «Черкасиобленерго»

У ході досудового розслідування НАБУ встановило, що між «Черкасиобленерго», «Енергомережею», «Азотом» було задіяно два способи вимивання коштів:

Перший: «Азот» і «Черкасиобленерго» укладають між собою договір, згідно з яким «Азот» надає грошову допомогу компанії «Черкасиобленерго», яка стає боржником, а «Азот» – кредитором. У результаті «Азот» повинен сплатити за електричну енергію «Черкасиобленерго», а обленерго – повернути «Азоту» кошти, отримані як допомогу. Як підсумок між цими компаніями відбувається процедура зарахування зустрічних однорідних вимог. Тобто ніхто нікому не винен! Отже, «Азот» не платив за електроенергію (на спеціальний рахунок), а «Черкасиобленерго» не платило «Енергоринку». Ось так тобто штучно обійшли механізм автоматичного перерахування коштів, прописаний законом. У цій схемі «Енергомережа» участі не брала.

Відповідно до закону «Про електроенергетику», рух коштів за електроенергію має відбуватися строго по ланцюгу від споживача до постачальника, і далі до гуртового постачальника ДП «Енергоринок» (на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання). А вже звідти здійснювалися розрахунки з учасниками ринку, включаючи й виробників електроенергії. Кошти по рахунках спрямовуються Ощадбанком в автоматичному режимі за алгоритмом, що встановлюється НКРЕКП.

Другий: між «Черкасиобленерго», «Азотом» та «Енергомережею» укладено низку договорів про переуступку боргу: «Енергомережа» бере на себе зобов’язання зі сплати боргу за спожиту електричну енергію заводом «Азот» перед «Черкасиобленерго» – останнє погоджує такі договори. Тобто, замість «Азоту» розрахунки з «Черкасиобленерго» повинна була провести «Енергомережа». Жодних розрахунків «Енергомережа» з ПАТ «Черкасиобленерго», звичайно, не провела, у підсумку – нарощування мільярдних боргів і штрафів за них.

Коштів на рахунках «Енергомережі» не залишилось, вони через інші підставні фірми були повністю виведені.

Борговий маховик «Черкасиобленерго»

Описані схеми виведення грошей з обленерго спровокували внутрішні проблеми на цьому підприємстві. У кінці 2016 року державний регулятор (НКРЕКП) через велику заборгованість перед ДП «Енергоринок» перевів компанію на «нульовий алгоритм» – всі гроші з поточного рахунку автоматично перераховувались в «Енергоринок» як платежі за борги. У підсумку у компанії не залишилося обігових коштів на виконання інвестпрограми, проведення капремонтів, закупівлю пально-мастильних матеріалів, засобів захисту. Працівники обленерго сиділи без зарплати. Водночас Державна фіскальна служба нарахувала лише за несвоєчасну сплату ЄСВ 10 млн грн штрафу.

Працівники призупинили будь-які роботи, тодішнє керівництво обленерго, аби зупинити бунтівників, тримало на території підприємства три десятки озброєних людей. 

Дмитро Крючков – ключовий фігурант масштабної справи про вимивання коштів з енергоринку України. У 2019 році він був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців, але згодом звільнений під заставу
Дмитро Крючков – ключовий фігурант масштабної справи про вимивання коштів з енергоринку України. У 2019 році він був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців, але згодом звільнений під заставу
фото з відкритих джерел

Фонд держмайна готував «Черкасиобленерго» на приватизацію «в одні руки»

У березні 2017 року керівництво «Черкасиобленерго» було звільнено, компанію очолив Олег Самчук, але судові справи щодо повернення виведених коштів блокувалися Фондом держмайна. «Главком» розповідав про те, як у 2021 році депутати звинуватили Фонд держмайна в штучному знеціненні активів обленерго, з метою продажу їх за копійки. Представники депутатського корпусу відкрито заявили в пресі, що готується приватизація «в одні руки», а головний виконавець цього замовлення – Фонд державного майна. Зокрема проти дерибану «Черкасиобленерго» публічно виступив народний депутат Сергій Нагорняк, виборчий округ якого знаходиться на Черкащині. Він звинуватив Фонд держмайна в тому, що той «робить все можливе, щоб звільнити Самчука й повернути колишнє керівництво, яке розорило державну компанію». З подібним звинуваченням тоді ж виступив і депутат Черкаської обласної ради, колишній народний депутат України Олег Петренко.

Після публічного викриття суду знадобилося ще два роки, щоб нарешті ухвалити підписання вище згаданих мирових угод між «Азотом» та «Черкасиобленерго». А проти винуватців Крючкова та Кузьмінської продовжуються судові розслідування, вони на волі…

Наталка Прудка, «Главком»

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Теги: НКРЕКП фіскальна служба розслідування Фонд державного майна Дмитро Крючков Енергоринок

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