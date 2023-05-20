Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

НКРЕКП проведе відкриті слухання щодо встановлення тарифів на розподіл електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП проведе відкриті слухання щодо встановлення тарифів на розподіл електроенергії
Поточний тариф не дозволяє обленерго виконувати свої фінансові зобов’язання
фото з відкритих джерел

Наступний опалювальний сезон буде не легшим за попередній

23 травня НКРЕКП має прийняти рішення про перегляд тарифів на розподіл електроенергії. Це дозволить підготуватись до опалювального сезону, ремонтувати мережі після обстрілів та частково стабілізувати ситуацію на енергоринку. Про це заявили в Громадській спілці «Розумні електромережі України».

У порядок денний засідання НКРЕКП, яке відбудеться 23-го травня, внесено пункт про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання та за методологією «витрати+».

«Це надзвичайно важливе рішення в контексті підготовки до майбутнього опалювального періоду. Всі розуміють, що ОЗП 2023-2024 буде складнішим, ніж минулий. Саме через руйнування енергетичної інфраструктури і необхідність відключень, що призвело до погіршення стану мереж. Перегляд тарифу дасть змогу ОСР готуватись до зими і підвищувати стійкість електромереж», – підкреслили в спілці.

В заяві також йдеться, що поточний тариф не дозволяє обленерго виконувати свої фінансові зобов’язання, зокрема щодо закупівлі втрат електроенергії, сплати за передачу та диспетчеризацію.

«Спілка переконана, що Регулятор має всі необхідні інструменти для поглибленого розуміння проблеми та знаходження збалансованого рішення по перегляду тарифів, аби оператори системи розподілу мали можливість виконувати свої функції в повному об’ємі. Підняття тарифів 23-го травня дозволить знівелювати загрозу для мільйонів українців залишитися без електроенергії, надасть змогу ОСР якісніше підготуватися до наступного опалювального сезону та частково стабілізує дуже непросту ситуацію на енергоринку», – наголошують в об’єднані ОСР.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, ворожі обстріли завдали $8,3 млрд збитків українській енергоінфраструктурі.

Теги: НКРЕКП опалювальний сезон тарифи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарифи на розподіл електроенергії переглянуть
Нацкомісія з регулювання енергетики хоче переглянути тарифи на розподіл електрики для обленерго
Вчора, 11:50
Українці мають бути готовими до нових відключень електроенергії
Теплова генерація та імпорт електрики допоможуть боротись з відключеннями світла – ЗМІ
12 травня, 13:26
Українці мають бути готовими до нових тарифів
Підвищення тарифу на електроенергію вже цього року. Прогноз НБУ
12 травня, 10:09
НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на І квартал 2023 року
Нацкомісія з енергетики буде розбиратись із причинами дефіциту коштів «Укренерго»
8 травня, 16:25
Для української енергосистеми майбутня зима не обіцяє бути легшою за попередню, тому кожен на своєму місці робить все, щоб українці її прожили зі світлом і теплом
З початку року ДТЕК ввів в роботу вісім нових лав для забезпечення українських ТЕС вугіллям
3 травня, 13:24
Компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств
«Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік
1 травня, 12:50
Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції
Антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі «Роттердам+»
26 квiтня, 13:55
Олег Іванюк
Борги на енергоринку заважають фінансуванню тарифу для населення – «Хмельницькенергозбут»
22 квiтня, 12:54
Заборгованість за зелену електроенергію з початку року складає 35%
Борг «Укренерго» перед Гарпоком досяг 16 млрд грн
21 квiтня, 12:02

Економіка

НКРЕКП проведе відкриті слухання щодо встановлення тарифів на розподіл електроенергії
НКРЕКП проведе відкриті слухання щодо встановлення тарифів на розподіл електроенергії
НБУ здійснив продаж резервів на міжбанку на майже $392 мільйонів
НБУ здійснив продаж резервів на міжбанку на майже $392 мільйонів
Україна може дозволити транзит російського аміаку: що хоче отримати натомість
Україна може дозволити транзит російського аміаку: що хоче отримати натомість
Нацбанк вводить в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото)
Нацбанк вводить в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото)
Експорт до ЄС брухту воєнного походження дуже небезпечний – експерт
Експорт до ЄС брухту воєнного походження дуже небезпечний – експерт
Показник використання євро в міжнародних платежах упав до трирічного мінімуму
Показник використання євро в міжнародних платежах упав до трирічного мінімуму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
64K
Москва, Кремль... маразм міцнішає
61K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
40K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
31K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
23K
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту