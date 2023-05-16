В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців

Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається

Через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Про це повідомляє «Укренерго».

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Крім того, триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою.

«Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням. Нагадуємо, що існуючі технології не дозволяють зберігати великі обсяги електроенергії довгий час», – йдеться в повідомленні.

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Для того, щоб допомогти енергосистемі оператор звернувся до українців.

«Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен з вас, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування», – додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що у липні-серпні цього року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Через це можуть відновитися віялові відключення.