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В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В енергосистемі значно знизився обсяг потужності. «Укренерго» звернулося до українців
На атомних електростанціях триває сезонна ремонтна кампанія
фото ілюстративне

Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається

Через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Про це повідомляє «Укренерго».

Крім того, триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою.

«Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням. Нагадуємо, що існуючі технології не дозволяють зберігати великі обсяги електроенергії довгий час», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб допомогти енергосистемі оператор звернувся до українців.

«Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен з вас, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування», – додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що у липні-серпні цього року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Через це можуть відновитися віялові відключення. 

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Теги: електроенергія Укренерго українці АЕС

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