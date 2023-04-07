Фермери сусідніх країн виступили проти українського зерна. У чому причина?

Акції протесту відбулися у Бухаресті та інших містах Румунії. У Болгарії селяни заблокували кілька прикордонних пунктів

Фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю влаштували протести проти рішення Євросоюзу звільнити від мит ​​сільськогосподарську продукцію з України, яка у результаті перенаситила місцеві ринки та сприяла зниженню цін. Про це пише Associated Press.

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«Фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю організували протести у зв'язку з позицією Євросоюзу щодо надлишкових постачань української сільгосппродукції, яка затопила місцеві ринки і послабила ціни», – Associated Press повідомляє.

Акції протесту відбулися у Бухаресті та інших містах Румунії. У Болгарії селяни заблокували кілька прикордонних пунктів.

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«До нового збору врожаю залишається менше трьох місяців і існує небезпека того, що продукцію не можна буде продати вище за продуктивну ціну», – наводить інформаційна агенція слова виконавчого директора Асоціації румунських фермерів Ліліани Перон.

«Ми тут не проти українців чи українських фермерів. Ми тут для того, щоб відстоювати наші інтереси, свій бізнес. Українські аграрії – наші колеги, і ми не маємо до вас жодних претензій. Ми тут для розподілення сільськогосподарської продукції на румунській митниці, забезпечення відстеження імпорту, екстреної активації захисних заходів, відновлення митних зборів, ретельного розрахунку збитків, заподіяних румунським фермерам, і призупинення митних пільг для продуктів з України», – заявив під час акції протесту президент Асоціації фермерів повіту Тульча Ромео Ломбард.

Останні тижні протести через ухвалені ЄС безмитні поставки українського зерна на європейські ринки також влаштовували і польські фермери, внаслідок чого міністр сільського господарства країни Хенрік Ковальчик був змушений подати у відставку.

Минулого року ЄС скасував митні тарифи для України для більш вільних постачань зерна, тоді як Україна є найбільшим у світі виробником зерна. Фермери в Румунії, Болгарії, Польщі та інших країнах Євросоюзу зіткнулися з падінням цін на ринку через надлишок постачання дешевого зерна з України.

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У понеділок Єврокомісія заявила про прагнення допомогти населенню України за рахунок організації експорту українського зерна, проте вона стежить за тим, щоб ринок ЄС при цьому не отримав надто сильного удару від заходів підтримки Києва.

Також Європейська комісія анонсувала підготовку наступного пакета компенсацій для європейських фермерів. Це стосується тих, на кого вплинув експорт сільськогосподарської продукції з України. Пакет обсягом орієнтовно 75 млн євро мають анонсувати в середині квітня.

Нагадаємо, раніше Польща придумала, як розв’язати проблему експорту українського зерна. Українське збіжжя перевозитиметься через Польщу у треті країни без розвантаження на польській території. Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер під час пресконференції.