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Енергетична незалежність Молдови від РФ: деталі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Енергетична незалежність Молдови від РФ: деталі
фото: bukinfo.com.ua

Енергетична незалежність від Російської Федерації збільшить важелі впливу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країни потрібно два роки, аби перестати енергетично залежати від Росії. Про це повідомляє Moldova 1.

На думку президентки, енергетична незалежність від Російської Федерації збільшить важелі впливу Молдови та сприятиме врегулюванню придністровського конфлікту. 

«Я вважаю, що в енергетичному плані те, що ми збільшуємо свою незалежність і в якийсь момент перестанемо залежати від Російської Федерації, збільшує наші важелі впливу, в тому числі і у процесі врегулювання придністровського конфлікту".

Усі ці (кроки для здобуття енергетичної незалежності – «Главком») відбуваються, вони не можуть бути зроблені за пів року, але через два роки, коли ми завершимо проєкт Кишинів-Вулканешти, ми матимемо повну енергетичну незалежність від Російської Федерації», – заявила Мая Санду. 

Президентка Молдови відмітила, що країні потрібно інвестувати у відновлювальні джерела електроенергії, в електроефективність. 

Нагадаємо, що раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль зараз використовує Білорусь. Проте, на її думку, плани диктатора Путіна проваляться, адже молдовська влада є незалежною та обраною народом  

Теги: Білорусь росія незалежність влада Майя Санду

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