Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка

В окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року

Росіяни переходять до стратегічної оборони

Російський диктатор Володимир Путін відправив воювати проти України найбільш боєздатну частину російської армії, яка наразі знищена. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, наразі війська РФ тактичні операції можуть планувати і спробувати їх реалізовувати. Інша справа – в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони. «Розпіарений «великий» зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені», – зауважив Юсов.

Він підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку», – заявив Юсов.

При цьому він нагадав, що наші Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення української території.

Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.